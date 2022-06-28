Если РФ сейчас признает, что не смогла победить Украину, это будет крушение ее государственности, – глава ГУР Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что немедленное признание поражения в Украине приведет к краху российской государственности
Об этом сообщает ГУР МО в telegram .
"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это будет не крушение системы, это будет крушение государственности. Поэтому российская армия будет вынуждена бороться до конца. У них нет другого выхода", - сказал Буданов в интервью Financial Times .
По его словам, сейчас линия фронта простирается на 2400 км, то есть столько же, сколько удерживала во Второй мировой войне СССР против нацистской Германии.
"Тогда Советский Союз получил с Запада гораздо больше военной поддержки. Западу нужно оказывать помощь "серьезнее", иначе война затянется дольше и будет иметь большие затраты для Украины и мира. Первые признаки голода в Африке стали возможны из-за морской блокады Россией черноморских портов и препятствования поставкам украинского" зерна", - сказал Буданов.
- 25 июня Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне с Россией произойдет в августе 2022 года.
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