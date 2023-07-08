Если РФ проведет еще одну мобилизацию, мы увидим еще худших профанов, - полковник Грант
Если армия РФ снова наберет большое количество людей, мы увидим еще худших профанов - ими будут затыкать дыры, которые создают ВСУ
Об этом полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант сказал в эфире Эспрессо.
"Свежемобилизованные российские солдаты очень плохо подготовлены. Это не значит, что им не хватает сообразительности, и в этом заключается проблема, потому что если российская армия начнет набирать больше представителей среднего класса, то в их рядах появятся, например, бизнесмены, которые гораздо умнее и которые будут воевать лучше, чем алкоголики первых нескольких волн. Но эти люди также будут более умными в плане принятия решений, и они не будут довольны тем, что руководство просто бросает их в жертву, как пушечное мясо", - отметил он.
По мнению Гранта, для России это действительно может вылезти боком.
"Другое дело, что Путин говорит о дополнительных 500 тыс. солдатах. Ну, а как вы научите 500 тыс. человек, кто, например, будет их тренировать? Кто найдет для них оборудование? Я имею в виду, что уже в течение последних месяцев людей присылают на передовую без должного оружия, питания и военной подготовки. Поэтому если они снова наберут большое количество людей, мы увидим еще худших профанов, которыми будут затыкать дыры, которые сейчас создают Вооруженные силы Украины и продвигаются вперед", - подытожил полковник.
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