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"Если РФ победит, то нападет на другую страну". Дуда предостерег мир от призывов поскорее закончить войну

17 апреля, 2023 понедельник
16:22
Мир

Россия не может победить в войне против Украины, поскольку может нападать затем на другие страны

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Polskie Radio 24 .

Глава Польского государства на совместном брифинге с президентом Италии Серджо Маттареллой отметил, что сейчас в мире начали звучать опасные призывы к скорейшему окончанию войны и прекращению помощи Украине.

"Как сосед Украины, президент Республики Польша, я хочу сказать, что любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, сегодня перед лицом продолжающейся российской агрессии фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину", - подчеркнул Дуда.

По его словам, преимущество РФ над Украиной очевидно и без должной помощи наша страна не выиграет войну. А победа страны-агрессора "будет лишь первым шагом к распространению господства РФ в восточной части Европы".

"Мы их поддерживаем и будем поддерживать, и мы призываем весь мир оказывать эту поддержку Украине постоянно, пока эта война не закончится без победы России. Россия не может победить в этой войне. Если Россия выиграет эту войну, она нападет на другую страну", - добавил Дуда.

  • Президент Владимир Зеленский призвал общество и партнеров Украины не забывать, что победа является общей задачей, и не ослаблять помощь государству и военным на фронте.
Новости
Украина
Россия
Польша
Анджей Дуда
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