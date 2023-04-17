"Если РФ победит, то нападет на другую страну". Дуда предостерег мир от призывов поскорее закончить войну
Россия не может победить в войне против Украины, поскольку может нападать затем на другие страны
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Polskie Radio 24 .
Глава Польского государства на совместном брифинге с президентом Италии Серджо Маттареллой отметил, что сейчас в мире начали звучать опасные призывы к скорейшему окончанию войны и прекращению помощи Украине.
"Как сосед Украины, президент Республики Польша, я хочу сказать, что любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, сегодня перед лицом продолжающейся российской агрессии фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину", - подчеркнул Дуда.
По его словам, преимущество РФ над Украиной очевидно и без должной помощи наша страна не выиграет войну. А победа страны-агрессора "будет лишь первым шагом к распространению господства РФ в восточной части Европы".
"Мы их поддерживаем и будем поддерживать, и мы призываем весь мир оказывать эту поддержку Украине постоянно, пока эта война не закончится без победы России. Россия не может победить в этой войне. Если Россия выиграет эту войну, она нападет на другую страну", - добавил Дуда.
- Президент Владимир Зеленский призвал общество и партнеров Украины не забывать, что победа является общей задачей, и не ослаблять помощь государству и военным на фронте.
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