Если РФ объявит войну, Запад должен определиться с последующей реакцией, - британский полковник Грант
В случае объявления Россией серьезной войны Западу придется изменить свое отношение к этому
Об этом заявил британский полковник Глен Грант в эфире Еспресо.
"Если Россия действительно заявит, что это война, то Запад также должен будет принять решение о том, как он будет реагировать. Потому что сейчас большинство западных стран все еще относятся к войне как к чему-то, что они могут сделать среди второстепенных вещей, а не как к основным усилиям для страны. А серьезная война с Россией будет означать, что людям придется смотреть на это совсем по-иному. Не думаю, что у РФ сейчас есть потенциал для чего-то серьезного, кроме как продолжать бросать больше людей, без серьезной подготовки. У них нет возможности развивать высокопрофессиональных солдат. Поэтому будут действовать по проверенным сценариям. Будет больше Бахмутов, скажем, не один, а пять Бахмутов одновременно", - отметил он.
По словам полковника, после начальных больших атак РФ Украина сдерживает врага повсюду и будет делать это дальше, однако украинские силы потеряют значительно больше людей. Именно поэтому ВСУ должны научиться воевать иначе.
"Нельзя продолжать воевать в бахмутском формате, потому что такой формат слишком дорог для страны. Он может быть хорошим с политической точки зрения, но не с военной, потому что гибнут лучше подготовленные солдаты, а в случае затяжной войны Украина просто не может себе этого позволить", - подчеркнул он.
- 30 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди западных стран нет усталости от оказания помощи Украине в войне с Россией.
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