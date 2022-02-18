Если РФ не совершит новое вторжение: Госдеп США анонсировал встречу Блинкена с Лавровым в конце следующей недели
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце недели 21-27 февраля, чтобы обсудить ситуацию по Украине
Об этом сообщил в Twitter представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
"Госсекретарь Блинкен отметил в своем выступлении в Совете Безопасности ООН сегодня, что поскольку мы считаем, что единственный ответственный способ разрешения этого кризиса – дипломатия и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Европе на следующей неделе. Россияне ответили предлагаемыми датами на конец следующей недели, которые мы принимаем при условии, что не будет дальнейшего вторжения России в Украину", - написал Прайс.
Представитель Госдепа США также отметил, что дальнейшие действия РФ продемонстрируют ее отношение к дипломатии вообще.
"Если они вторгнутся в ближайшие дни, это даст понять, что они никогда серьезно не относились к дипломатии. Мы будем продолжать координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами и настаивать на дальнейшем сотрудничестве с Россией через Совет НАТО-Россия и ОБСЕ", - добавил Прайс. .
- Напомним, 17 февраля президент США Джо Байден заявил, что Россия может вторгнуться в Украину под фальшивым флагом в течение нескольких следующих дней .
- Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал варианты развития событий , после которых РФ может начать наступление.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.16
Покупка 28.16Продажа 28.52
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.44
- Актуальное
- Важное