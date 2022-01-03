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Главная Мир Если РФ будет силой перекраивать карту Европы, ее будут ожидать санкции, - МИД Финляндии

Если РФ будет силой перекраивать карту Европы, ее будут ожидать санкции, - МИД Финляндии

3 января, 2022 понедельник
13:44
Мир

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в случае российского вторжения в Украину Запад введет против РФ жесткие экономические санкции

Об этом пишет Yle.

По словам дипломата, Запад применит экономические ограничения против России, "если события начнут разворачиваться по худшему сценарию".

"Если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым ответным шагом станут мощные экономические санкции", - сообщил Пекка Хаависто.

Он выразил надежду, что до таких мер не дойдет.

  • Напомним, в Конгрессе США отметили , что вторжение РФ в Украину могут сдержать только "невиданные санкции".

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