Если РФ будет силой перекраивать карту Европы, ее будут ожидать санкции, - МИД Финляндии

Об этом пишет Yle.



По словам дипломата, Запад применит экономические ограничения против России, "если события начнут разворачиваться по худшему сценарию".



"Если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым ответным шагом станут мощные экономические санкции", - сообщил Пекка Хаависто.



Он выразил надежду, что до таких мер не дойдет.

Напомним, в Конгрессе США отметили , что вторжение РФ в Украину могут сдержать только "невиданные санкции".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb