Если РФ будет атаковать из Беларуси, странам Балтии будет сложно сопротивляться, - эксперт-международник Каракуц
Глава ОО "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц предположил, что если страна-агрессор Российская Федерация будет атаковать страны Балтии с территории Беларуси, то им будет сложно оказывать сопротивление
Эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"Учитывая доольно небольшую территорию стран Балтии, им будет сложно оказывать сопротивление атаке российских войск, особенно если армия РФ будет идти с территории Беларуси. Столица Литвы Вильнюс находится буквально в 10 км от белорусской границы", - отметил Каракуц.
Эксперт-международник добавил, что вероятнее всего армия Беларуси будет использована именно против стран НАТО.
"Мощность белорусской армии очень ограничена, поэтому она может быть использована только как помощь российскому войску. Беларусь прежде всего видела угрозу со стороны Польши и стран НАТО в целом, поэтому белорусская армия, скорее всего, будет использована на этом направлении", - отметил Андрей Каракуц.
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