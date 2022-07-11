Эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Учитывая доольно небольшую территорию стран Балтии, им будет сложно оказывать сопротивление атаке российских войск, особенно если армия РФ будет идти с территории Беларуси. Столица Литвы Вильнюс находится буквально в 10 км от белорусской границы", - отметил Каракуц.

Эксперт-международник добавил, что вероятнее всего армия Беларуси будет использована именно против стран НАТО.

"Мощность белорусской армии очень ограничена, поэтому она может быть использована только как помощь российскому войску. Беларусь прежде всего видела угрозу со стороны Польши и стран НАТО в целом, поэтому белорусская армия, скорее всего, будет использована на этом направлении", - отметил Андрей Каракуц.

17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, подпадающих под европейские санкции

В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений

21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой"

25 июня Лукашенко на встрече с Путиным сказал, что ограничение Литвой транзита в Калининград "похоже на объявление войны"

6 июля Беларусь пригрозила ответить на "провокации" Запада, определив территорию Польши первоочередным объектом удара. В этот же день стало известно, что белорусские военные проводят мероприятия по инженерному оборудованию позиций на Волынском и Ривненском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb