Очередная атака россиян по портовой инфраструктуре Украины

Россия третью ночь атакует портовую инфраструктуру Украины. Эти атаки привели к уничтожению части портовых терминалов и значительному количеству зерна, подготовленного к экспорту. Ночью 20 июля по Одессе и Николаеву было запущено 19 крылатых ракет и такое же количество дронов-камикадзе Shahed. Кроме БПЛА Shahed, враг использовал ракеты воздушного базирования Х-22, морское базирование ракеты "Калибр" и ракеты наземного базирования из комплексов "Искандер" и берегового ракетного комплекса "Бастион". Учитывая нехватку современных систем ПВО на этом направлении, часть ракет ВСУ не удалось перехватить . Прежде всего, это касается ракет Х-22 и сверхзвуковых ракет "Оникс". А еще Россия объявила, что все корабли, следующие в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов , а затем будут атакованы. В ответ на угрозы Кремля в Минобороны Украины заявили, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и портов на временно оккупированной территории Украины , будут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения. Думаю, что после первой попытки россиян атаковать наши или международные суда в Черном море ответ Украины будет достаточно быстрым, средства для этого есть. Также следует отметить, что этот ракетно-минный террор РФ, после его выхода из "зернового соглашения", направлен не только на блокировку наших портов. Россия пытается создать глобальный продовольственный кризис. Это признает мировое сообщество. Выход из этой ситуации только один – увеличивать военную помощь Украине и нарастить и улучшить противовоздушную оборону Украины. Именно об этом сегодня заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Совершенно удобное предложение, чтобы усилить наше ПВО зенитно-ракетными комплексами.

Украина начала использовать кассетные боеприпасы, предоставленные США

Сегодня стало известно, что Украина стала использовать кассетные артиллерийские снаряды на поле боя . Эти артиллерийские боеприпасы были предоставлены США. С помощью этих боеприпасов Силы обороны смогут разбить хорошо укрепленные позиции российских окупантов на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на одного из украинских чиновников. Это действительно хорошая новость. При этом командующий группировкой "Хортица" генерал Сырский сказал , что хотя контрнаступление и происходит медленнее, чем хотелось бы, однако Силы обороны ежедневно продвигаются с боями вглубь оккупированных территорий. Ежедневно наши подразделения имеют продвижение от 500 до 1000 метров. Продвижение дается очень тяжело, поскольку на лиманском направлении и вокруг Бахмута сосредоточены основные силы российской армии. Оккупанты имеют преимущество в количественном составе, особенно в артиллерии. По словам Александра Сырского, украинские воины могут ответить одним выстрелом на 7-8 выстрелов оккупантов. Однако, я думаю, что теперь кроме уничтожения передовых линий оккупантов на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы будут использованы для уничтожения россиян в Бахмуте, а также на Лиманском направлении, где враг активизировал свои наступательные действия . На Лиманском направлении противник активизировался по всему участку фронта, начиная от Купянска до Кременной. Здесь собрана группировка войск противника до 100 тыс.

Ситуация в Лиманском направлении

Офицер НГУ Александр Дорошенко сообщил, что на Лиманском направлении ситуация кардинально не изменилась . Силы обороны продолжают удерживать рубежи. В последнее время противник пытался наступать маленькими группами. В частности, по словам Дорошенко, россияне наступали группами по 7-10 человек. Оккупанты пытались штурмовать отдельные позиции НГУ. Также Дорошенко сообщил, что за минувший день россияне применяли по позициям украинских войск химическое оружие. У бойцов после этой атаки возникали проблемы с глазами, но, как заметил офицер НГУ, эвакуация нашим бойцам не понадобилась. В течение сегодняшнего дня противник пытался активно применять бронетехнику. Украинская пехота довольно успешно отработала по технике противника противотанковыми средствами.

Офицер НГУ Александр Дорошенко также опроверг информацию о том, что российские подразделения смогли зайти в населенный пункт Торское. По его словам, этот населенный пункт контролируется и контролируется украинскими войсками. Действительно, противник смог занять отдельные позиции в лесу на севере Торского. Однако это всего лишь несколько позиций. Дорошенко рассказал, что противник постоянно меняет тактику. Россияне видят, что у них не получается атаковать из-за леса, поэтому они выбирают несколько позиций украинских подразделений и дальше работают по ним огневыми средствами.

Постановление правительства о запрещении прибыли оборонных предприятий

Директор Харьковского завода индивидуальной защиты Юрий Федоров рассказал, что его предприятие было перенесено на Запад Украины и сейчас активно восстанавливается. По его словам, очень многие компании с начала полномасштабного вторжения были перенесены из зоны боевых действий. Он также сообщил, что предприятие постоянно получает заказы от Минобороны Украины. Однако сейчас завод приостановил производство из-за, по словам Федорова, недостаточного финансирования по вещевому обеспечению.



Юрий Федоров также рассказал, что его предприятие подпадает под действие постановления правительства о запрещении прибыли оборонных предприятий. Сегодня было опубликовано новое постановление, согласно которому государство допускает прибыль оборонных предприятий. Однако, как отметил Федоров, это постановление касается новых договоров. Федоров подчеркнул, что эту проблему правительство пытается решить, однако, что делать с прошлыми контрактами пока не решили. По его словам, сейчас все компании, работавшие на оборону страны, оказались в ситуации, когда их можно назвать преступниками, судя по тому, как это трактует аудиторская служба. Федоров объяснил, что компании не могут работать эффективно и развиваться, не получая прибыли.

