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Если революция в Иране победит, то решатся проблемы и дронов, и ядерной программы, и террористических группировок в регионе, - иранский обозреватель

30 января, 2023 понедельник
19:07
Мир

Мазиар Миан, независимый иранский обозреватель, рассказал, что революционный процесс в Иране сложен и не ограничивается уличными протестами

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В день, когда Иран максимально приблизится к созданию ядерной бомбы, именно в тот день и может произойти война. Но здесь есть фактор, который может перевернуть все – это революция в Иране. Уже более 4 месяцев продолжаются не только уличные протесты, но и забастовки, люди сознательно не платят налоги, коммунальные услуги, выводят деньги со своих счетов, чтобы привести к коллапсу экономику Исламской Республики, поэтому иранцы внутри страны могут повлиять на ситуацию проблем вокруг Ирана. Если революция победит, тогда все проблемы: дронов, ядерной программы, террористических группировок в регионе – все они будут решены", - сказал независимый иранский обозреватель.

Мазиар Миан отметил, что события последних 4 месяцев в Иране – это самые масштабные протесты за всю историю Исламской Республики, за 44 года.

"То есть эта революция уникальна, это уже другой тип протеста, потому что протесты всегда были в Иране. Эти протесты не остановятся пока не будет больших уступок властного режима или победы революции. Революционный процесс в Иране очень сложен и не ограничивается уличными протестами. Во всех сферах идет борьба, в том числе и в силовых структурах. Однако, сколько будет продолжаться революция, никто не знает", - отметил Миан .

  • 6 сентября 2022 года в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.
  • 16 ноября сообщалось, что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.
  • Впервые за время протестов, 8 декабря, казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным во "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек.
  • 12 декабря, в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и "вражды против Бога".
  • Протестующие в Иране начали устраивать демонстрации, не выходя из дома: антиправительственные лозунги теперь звучат из окон и с крыш домов.
  • 24 декабря Верховный суд Ирана отменил смертный приговор одному из тех участников антиправительственных протестов, которые подали апелляции
  • 7 января в Иране из-за протестов казнили еще двух человек
  • 14 января в Иране казнили бывшего министра обороны Али Резу Акбари по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании

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Иран
ядерное оружие
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