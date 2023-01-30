Если революция в Иране победит, то решатся проблемы и дронов, и ядерной программы, и террористических группировок в регионе, - иранский обозреватель
Мазиар Миан, независимый иранский обозреватель, рассказал, что революционный процесс в Иране сложен и не ограничивается уличными протестами
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В день, когда Иран максимально приблизится к созданию ядерной бомбы, именно в тот день и может произойти война. Но здесь есть фактор, который может перевернуть все – это революция в Иране. Уже более 4 месяцев продолжаются не только уличные протесты, но и забастовки, люди сознательно не платят налоги, коммунальные услуги, выводят деньги со своих счетов, чтобы привести к коллапсу экономику Исламской Республики, поэтому иранцы внутри страны могут повлиять на ситуацию проблем вокруг Ирана. Если революция победит, тогда все проблемы: дронов, ядерной программы, террористических группировок в регионе – все они будут решены", - сказал независимый иранский обозреватель.
Мазиар Миан отметил, что события последних 4 месяцев в Иране – это самые масштабные протесты за всю историю Исламской Республики, за 44 года.
"То есть эта революция уникальна, это уже другой тип протеста, потому что протесты всегда были в Иране. Эти протесты не остановятся пока не будет больших уступок властного режима или победы революции. Революционный процесс в Иране очень сложен и не ограничивается уличными протестами. Во всех сферах идет борьба, в том числе и в силовых структурах. Однако, сколько будет продолжаться революция, никто не знает", - отметил Миан .
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