Если раз в несколько дней сын напишет, что жив, - мы считаем это счастьем, - отец бойца "Азов"

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Связь очень плохая. Если раз в несколько дней сын напишет, что жив, - то это мы считаем счастьем. Существующая страшная и невероятная ситуация такого еще не было в 21 веке. Развиваются технологии, информационный мир становится все шире и мы видим в прямом эфире, как убивают тысячи людей. Весь мир это видит. Есть несколько сотен заложников. Людей, которые сейчас там находятся. Которых прямо сейчас убивают. Они ни на Луне, ни на Марсе, они здесь, на этой планете. И здесь есть 8 млрд человек, которые могут помочь. Могут этому помочь. Мы - родители, родственники тех, кто сейчас там находится вопием на весь мир, что нужна помощь", - убежден Сухарников.

Также отец бойца "Азов" добавил, что есть план эвакуации. Есть решение, не хватает только доброй воли у тех, кто имеет власть.



"У нас есть определенный план, так называемая экстракция. Был прецедент, во время Второй мировой войны, известная "Дюнкерская" операция (Дюнкерская эвакуация, кодовое название Операция «Динамо» — военная операция по эвакуации формирований британских, французских и бельгийских войск, оказавшихся) прижатыми Вермахтом к атлантическому побережью в ходе битвы за Дюнкерк на северо-востоке Французской республики, - ред.), тогда Гитлер, самый гнусный человек в мире, издал свой известный "стоп-приказ" и на время остановились военные действия и у военных была возможность эвакуировать через Ла-Манш в Британию. Мы обращаемся ко всему миру, чтобы "Дюнкер - 2" реализовать в Мариуполе. Привлечь мировых лидеров, гарантов. Есть техническая возможность, например, на лодках вывезти людей в Турцию. В какую-то третью страну или на подконтрольную Украине территорию", - подчеркнул Сухарников.

Сегодня, 6 мая, из Азовстали удалось извлечь 50 женщин, детей и пожилых людей. 7 мая будет продлена эвакуационная операция. Если все будет по плану, в 17:00 возле Порт Сити будут автобусы, которые отвезут гражданских в Безымянное.

Российские войска из противотанкового ракетного комплекса подвели автомобиль для эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе во время режима прекращения огня

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