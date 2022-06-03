Если раньше в Украине селебрити были певцы или актеры, то теперь это будут герои из Азовстали, – каратистка Терлюга
Каратистка Анжелика Терлюга уверена, что теперь в Украине звездами будут не певцы и актеры, а герои из Азовстали
Об этом сообщает "Общественное".
По словам Терлюги, она шокирована тем, какого уровня в Украине военные.
"Очень горжусь людьми, которые защищают нас сегодня. Я в приятном шоке, как все объединились. Я очень благодарна за храбрость, за все то, что они уже для нас сделали и еще сделают. Я в шоке от того, какие у нас есть бойцы."Азов" - это что-то невероятное. Люди в таком аду находились так много дней. Очень горжусь тем, что Украина подарила нам таких людей. Благодаря таким гражданам, все гражданские люди, как я, верят в нашу победу. Они всегда будут себя чувствовать как суперзвезды. Если раньше в Украине селебрити были певцы или актеры, то теперь это будут герои из Азовстали", – сказала каратистка Анжелика Терлюга.
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5 августа 2021 года Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.
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28 мая Терлюга победила болгарку Ивет Горанову и стала чемпионкой Европы в категории до 55 кг.
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