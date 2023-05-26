Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт Петр Черник.

"Если сбить баллистическую ракету с ядерным снарядом, то она просто взорвется как кусок железа. Будет определенное радиоактивное загрязнение, но ядерного взрыва не будет. У ядерного оружия есть два типа подрыва – пушечный (такую бомбу сбросили на Хиросиму). Второй – это эксплозивный метод , берут плутоний облагают его специальной взрывчаткой. Затем начинается ядерная реакция после сжатия взрывчаткой", - отметил он.

По словам Черника, это очень сложный процесс.

"Если ракета летит с ядерной боеголовкой и в нее попадает ракета-перехватчик, ядерного взрыва не будет. Взорвется сам материал, потому что в ракете-перехватчике есть взрывчатое вещество. Радиоактивное загрязнение будет, но не больше, чем есть в Чернобыльской зоне", - подытожил эксперт.