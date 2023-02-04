Если Рада примет законопроект правительства о запрете УПЦ (МП), российская церковь сможет существовать еще несколько лет, - Княжицкий
Правительственный законопроект о запрете российской церкви в Украине слабый и не прекратит деятельность УПЦ (МП)
Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.
"УПЦ (МП) - это организация, которая вредит национальной безопасности. У нас есть правительственный законопроект - он настолько слабый, что с его помощью ограничить деятельность так называемых филиалов РПЦ будет фактически невозможно и на это пойдут годы", - подчеркнул нардеп.
По мнению Княжицкого, кто-то не хочет прекратить деятельность РПЦ, преследуя какие-то цели.
"Думаю они сами - за ними всегда стояли огромные деньги. Половина Партии регионов туда ходила, их финансировала. На часть этих людей наложены санкции, но не на всех. Их влияние в государственных структурах чрезвычайно велико. Если примут наш законопроект 8221, - УПЦ (МП) в единстве с российской церковью существовать не сможет. Она сможет существовать как независимая церковь. Не может государство признавать, что оно православное, потому что у нас есть единая православная церковь. Существовать как религиозное объединение, которое не имеет связей с РПЦ, они смогут. Если брать законопроект правительства, то он не прекратит их деятельность. Будет обжалован в европейских судах, будет имитировать борьбу с ними несколько ближайших лет, а они это время будут продолжать существовать", - подытожил нардеп.
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