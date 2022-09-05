Об этом в эфире Еспресо сказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Мы могли получить нового директора НАБУ еще в апреле, когда закончился контракт Сытника. Все условия для этого были, комиссия создана заранее, можно было назначить, но как всегда тормозилось", - заявил он.

Нардеп спрогнозировал сроки назначения нового руководителя бюро.

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"Если не будет изменений в законодательство, мы можем получить до конца года и даже раньше, конец ноября – начало декабря вполне реально все процедуры с соблюдением всех сроков. Если же будут изменения внесены, то есть два сценария. Если удастся провести своего, тогда сроки не изменятся и в декабре назначат, но если будут изменения и не удастся провести своего, то нас ждет римейк конкурса на САП. Возможно, два года придется ждать от начала конкурса и до его завершения", - считает Юрчишин.

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Он отметил, что работа бюро не будет зависить от конкурса.

"Единственное - мы в лучшей ситуации, потому что исполняющий обязанности Ризо Углава имеет все полномочия директора, то есть работа НАБУ не зависит от конкурса. Единственное - неполноценный директор НАБУ в воюющей стране будет большим вопросом от общества и международных партнеров", - подытожил нардеп.

Конкурс в руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры длился более 1,5 года. От оглашения результатов конкурса до назначения прокурора прошло более 7 месяцев.