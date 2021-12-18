Если Путину удастся поглотить соседей – это его вдохновит, – замглавы МИД Латвии

Об этом он заявил в интервью Liga.Net .



Уилумсонс оценил перспективы безопасности в регионе.



"Сложно на 100% предусмотреть действия Путина. Но, конечно, можно предположить: если ему удастся поглотить соседей, еще не входящих в ЕС или НАТО, но которые хотели бы быть там, это его вдохновит. Если это произойдет без больших потерь для России – зачем тогда Кремлю останавливаться на достигнутом?», - сказал замминистра.



По его мнению, у президента РФ может возникнуть ощущение, что можно и дальше использовать недипломатические инструменты во внешней политике.



"Например, военные инструменты, с которыми он более "успешен", если корректно будет так сказать, чем с дипломатией. Поэтому мы всегда будем среди поддерживающих вас Грузию и Молдову. Ведь мы всегда понимали, что если он добьется успеха с вами, это может привести к попытке предпринять дальнейшие дестабилизационных действий против следующих соседей на Западе", - подытожил чиновник.

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.