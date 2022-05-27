Если Путину удастся оккупировать новые территории, он не будет вести переговоры о мире. Путин будет просто захватывать дальше, - Портников
Журналист, публицист Виталий Портников убежден, что акта "мирных" переговоров с РФ в принципе не может существовать. В любом случае, российская армия будет атаковать и претендовать на украинские территории. Поэтому единственный выход - контрнаступление и восстановление государственной границы Украины
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Уже на Западе идут разговоры о том, что Путин оккупирует Донетчину и Луганщину, потом Херсонщину и Запорожье и на чем остановится, где-то будет точка. Я не думаю, что Путин в принципе собирается на чем-то останавливаться до того момента, пока у него есть хоть какие-то возможности и ресурсы наступать", – сказал он.
Портников предположил, что сейчас ситуация может развиваться двумя способами. Первый – оккупация украинских территорий РФ.
"Если Путину удастся оккупировать какие-то новые территории, он не будет договариваться ни о каком мире, он просто пойдет дальше. Он будет пытаться аннексировать всю Украину, по крайней мере, столько, сколько получится…Но никаких разговоров о мире не будет, никаких переговоров не будет", – заметил он.
Портников добавил, даже если у Путина завершатся ресурсы, чтобы воевать, то войска РФ закрепятся на временно оккупированных границах и объявят их частью России.
"В свою очередь, любой разговор о "мире" в таком случае будет начинаться с того, чтобы Украина признала, что это уже российские территории", - отметил Портников.
По словам журналиста, другое развитие событий – украинская армия переходит в контратаку и выбивает врага из временно оккупированных украинских земель, а также восстанавливает государственную границу Украины.
"В этом случае также не будет никаких переговоров. Даже если мы выйдем на пределы 24 февраля и согласимся на переговоры, то российская армия просто пойдет в контратаку, чтобы выбивать украинское войско с тех позиций, где они будут находиться", – добавил Портников.
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