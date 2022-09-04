Если Путину сейчас не удастся мобилизовать достаточное мясо, война закончится быстрее, - военный эксперт Притула
Полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал, что в случае, если президенту страны-агрессора России Владимиру Путину не удастся мобилизовать достаточно мяса, российско-украинская война закончится быстрее
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Дальнейший ход войны будет зависеть от того, сколько Путин соберет живого мяса. Если соберет много, будет пускать в бой в первую волну. Если мобилизация пройдет неудачно, война закончится быстрее", - отметил Притула.
Военный эксперт добавил, что в дальнейшем Путину придется мобилизовывать жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.
"После разгрома первой волны в России возникнут проблемы, ведь придется мобилизовывать жителей крупных городов. Тогда уже пойдут гробы к тем людям, которые будут демонстрировать недовольство", - отметил Михаил Притула.
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