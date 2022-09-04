Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Дальнейший ход войны будет зависеть от того, сколько Путин соберет живого мяса. Если соберет много, будет пускать в бой в первую волну. Если мобилизация пройдет неудачно, война закончится быстрее", - отметил Притула.

Военный эксперт добавил, что в дальнейшем Путину придется мобилизовывать жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

"После разгрома первой волны в России возникнут проблемы, ведь придется мобилизовывать жителей крупных городов. Тогда уже пойдут гробы к тем людям, которые будут демонстрировать недовольство", - отметил Михаил Притула.

25 августа стало известно, что президент РФ Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2 390 758 человек.

27 августа первый заместитель командующего ССО 2016-2019 гг. Сергей Кривонос рассказал, что указ президента страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении численности армии означает, что РФ готовится к затяжной войне.

26 августа в эфире Еспресо военный эксперт Сергей Грабский убежден, что общая мобилизация в России невозможна.

В отчете Института изучения войны от 1 сентября говорится, что Путин может готовить новые силы для наступления в Украине осенью и зимой.

4 сентября Михаил Притула в эфире Еспресо также рассказал, что армия страны-агрессора Российской Федерации деградирует и скатывается к уровню времен Второй мировой войны.