Если Путина попытается отстранить какая-то группа в кремле, то посыпется все, - Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо"

"Если Путина попытается отстранить какая-то из групп в кремле, – посыпется все. Однако такого сценария не будет. Элитам РФ проще закупорить ее, нужно, чтобы Путин сам передал власть. Возможно ли такое представить? Фантастически – да. Он должен сам лично сделать новую перестановку Я, правду говоря, в тех условиях, в которых находится система, с учетом войны и неуспехов, тяжело себе представляю, что Путин на такое пойдет. Также я сомневаюсь, что это в принципе возможно как конструкция", - объяснил Фейгин.

Политик считает, что свержение путинского режима в России будет очень кровавой бойней.

"На кого могут заменить Путина? На сына Патрушева, которого никто не знает, 42 года, выпускника академии ФСБ, обычного мошенника – министра сельского хозяйства? Какие еще выдающиеся черты он имеет? С какой стати он станет фигурой, ради которой в степях Херсонщины будут умирать солдаты? Ради Патрушева и его семейства? Сложно такое представить. Система, может быть, у них и стабильнее, чем беларусская. Однако, с другой стороны, и более кровавый обвал будет согласно некоторой исторической традиции и пониманию, как это все происходило в прошлых десятилетиях в России. Спор будет между силовыми ведомствами и их ресурсами, которые у них есть", - добавил он.

8 декабря, аналитики ISW отметили , что президент РФ Владимир Путин готовит население к затяжной, изнурительной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

10 декабря в Институте изучения войны сообщили, что президент РФ Владимир Путин стремится остаться в образе главы государства , что осознает все российские проблемы, однако сам не несет ответственности за их решение

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