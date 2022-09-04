Вы вошли в эмиграционный центр российской политической оппозиции, который будет или должен был бы из Киева делать какие-то мощные движения в России.

Вы знаете, там еще ничего организационного не создано, поэтому входить некуда. Я откликнулся на предложение принять участие в круглом столе, но он, к сожалению, не состоялся по каким-то внутренним причинам, связанным с безопасностью. Однако, насколько я понимаю, история продолжится. Насколько субъектна эта инициатива пока говорить рано, потому что это дело серьезное и до сих пор не виденное в российской политической истории последних 30 лет. Никто не создавал полноценного военного сопротивления. Конечно, все это происходит в условиях войны, что влияет на все стороны вопроса, но шанс есть, что что-то из этого удастся. Он совсем не нулевой. Многие скептически к этому относятся, особенно в Украине, но в Украине вообще не очень любят российские инициативы. Но ничего с этим не поделаешь, такова война. И в условиях войны так или иначе кому-то приходится, несмотря на нелюбовь и ненависть, соглашаться, что у войны есть свои резоны и все же средством борьбы с врагом является и поддержка его противников.

Враг моего врага, так сказать, мой друг. С другой стороны, мы понимаем, насколько это было отчитано в Кремле, мы понимаем, что все самые страшные параноидальные грезы Путина будут реализовываться буквально в режиме реального времени. Говоря уже о Путине, мы видим, что-то он действительно сдал. Мы помним все прогнозы профессора Соловья, что Путин болен, что там вскоре все и т.д., и т.п. Никто ему не верил, но сейчас Путин действительно выглядит плохо и неубедительно.

Смотрите, я не очень верю в то, что, несмотря на опалу, Шойгу дадут отставку. До конца кампании это не в стиле Путина. Он дождется какого-то момента, когда это не может негативно повлиять на ход войны или на моральный дух бойцов, или генералитета, или партии власти. Потому что, конечно, посреди войны убрать Шойгу – это очень неприятные ощущения, что кого-либо могут слить и прочее повесить на него всех собак. Хотя это запасный вариант всегда. Если, например, представить себе, что украинские войска ворвутся в Херсон, захватят его, оккупируют, то все равно потребуется кто-то крайний, правильно? Не сам же Путин в этом виноват. Виновны генералы, виноват пиджак, который управляет минобороны. Здесь нельзя исключать ничего. Но пока Шойгу может оставаться как определенный публичный громоотвод. Ему же поручают выступать с разными полностью безумными заявлениями. В частности, последнее о том, что наступление российских войск затормозилось из-за того, что они пытаются сохранить гражданское население. Нормальный человек, наблюдающий за войной, может вообще принять нормально такого рода заявления?

С учетом военных преступлений, которые они совершали в Мариуполе, на севере Киевщины, мы понимаем, как это можно толковать.

Несмотря на это, ему поручили такое говорить. Ведь они в начале августа планировали двигаться на Николаев, а через Николаев в Одессу. Пропагандисты просто в деталях описывали эти планы с визгами, криками, но ничего из этого не произошло. Так что это какой-то определенный отыгрыш, который нужно было произнести, рассказать об этом публично для того, чтобы можно было говорить: "ну да, мы не наступаем, бережем мирное население Николаева, Кривого Рога". Для этих целей Шойгу могут продолжать использовать. Проблема шире, прежде всего, самый главный аспект – это продолжительность - долгая война. Все-таки 6 месяцев, скоро мы приближаемся к седьмому месяцу, это очень много, на это точно не программировалось ни население, ни властный класс. Все же как, их настраивали то, что все будет быстро и стремительно.

Да, их затачивали на скорую кампанию, за неделю все решить. В целом же полную оккупацию они скорее всего планировали провести до 24 августа. Им дали по зубам, они откатились, но все равно с ресурсом в Российской Федерации, насколько я понимаю, неплохо. Но, если зеков берут, это значит, что уже рублем не заманишь, потому что можно попасть в гроб.

Да. Я думаю, эта проблема есть, в личном составе это самая трудная проблема. Во-первых, потому что потери безумны, если гигантские потери, то совершенно очевидно, что их нужно чем-то перекрывать. Это ведь не потеря тысячи человек, речь идет о десятках тысяч. Это еще одно свидетельство того, что народ, несмотря на всю поддержку и ватные возгласы, лично воевать не хочет. Ведь одно дело наблюдать за этим со стороны, как погибают другие, превращаются в пепел, в утилизированный материал. А тут самому. И мы не видим больших очередей ехавших добровольцев. Возможно, они и были, но они все утилизированы, а где же они? Поэтому и зеки, и вот в Мулино, тот третий корпус, сформированный в Нижегородской области, который, вероятно, уже перемещен на территорию боевых действий в Украину на Восток и Юг, там состав не подготовлен.

Об этом свидетельствуют многие и есть точные данные о том, что берут всех подряд по возрасту, по навыкам, другим критериям. Это говорит о том, что есть дефицит.

Также важно сказать, что эффективно работает западное вооружение, доказывая свое преимущество, свою эффективность по сравнению с российским. Потому и утилизация идет быстрее и эффективнее. Я думаю, что Путин сейчас находится в тупике из-за этого. Каков у него резерв, сколько еще он может вести войну? Год, два или десять, двадцать? Сама цифра эта пугает, потому что чем дальше, тем больше возникает последствий из-за этой длительности. Это и санкции, и визовые баны и прочее для класса власти. Для обывателя, не ездящего за границу, это возможно и не важно. А вот для людей, которые вовлечены в систему принятия решений и сами являются и коррупционерами, и бенефициарами этой системы на разных уровнях, от города до Кремля, для них это болезненно, конечно. А каков предел этого терпения, этой болезненности?

Ну и вопрос того, что местные элиты, так сказать, начинают все чаще гибнуть при загадочных обстоятельствах. Председатель директоров ЛУКОЙЛа, например, решил вдруг выброситься из окна. И таких историй действительно много, странные самоубийства среди генералов.

Война – очень благоприятное время для сведения счетов, всегда. Потому что, ну не до того, сейчас вот разбираться. Я не знаю, как Равиль Маганов, говорят, ЛУКойл заявил, что он болел чем-то неизлечимым, рак у него был, я не знаю. Но то, что были убийства в Газпромбанке топовых чиновников, а из Газпрома – это факт.

Наверное, он бы не из окна выбрасывался, понимаете? Я думаю, что есть значительно более цивилизованные версии для того, чтобы уйти, с его состоянием.

Я думаю, что да.

Медики могли бы помочь и так далее.

Наверное. Все выглядит очень подозрительно. Я всегда осторожен, как и любой юрист, мне нужны доказательства, но с политической точки зрения я не исключаю, что эти вещи будут и дальше. И самое главное, что никто этим заниматься не будет. Возможно, это снизу идут какие-то переделы, а сейчас просто не до того. Сейчас все занимаются войной. И все проблемы, кто у кого украл, кто кому должен, кто за какие активы бьется, совсем не до того. И Путин в этом смысле явный пример, потому что возникает такое ощущение, вот он зачитывает какие-то документы о состоянии ЖКХ, образовании, 1 сентября, а по сути голова его занята исключительно операцией. Примечательно, что львиную долю времени если он и проводит в докладах и разборках, это касается исключительно войны, все остальное не столь важно. Всем другим есть кому заниматься, власть, чиновники и т.д. А вот здесь у него получается не очень хорошо, судя по тому, что происходит на театре боевых действий. И вопрос остается открытым, можно это преодолеть или нет, есть ли какие-то средства, чтобы улучшить ситуацию. Все больше кажется, что все исчерпано. Никаких других существенных способов ведения войны мы не находим. Я не очень вижу, а что это должно было быть. Больше людей, которых они могут бросить на фронт? Техники, которой мы тоже не видим особенно новой какой-то чрезвычайной? То есть, пропаганда – это все, что у них есть, это инструмент, который для внутреннего пользования, а в принципе для ведения войны средства исчерпаны. Они количественно могут сохранять свою значимость: больше пушек, больше танков, но ничего нового мы уже не увидим. Поэтому на самом деле оказывать этому сопротивление ВСУ может, конечно с помощью союзников, без них это было бы невозможно, со стабильными поставками вооружения и количественными, и качественными, диверсифицированного разного. Потому что не поставляется, например, самолет или ATACMS, ракетные снаряды с дальностью 300 км и так далее, есть еще много того, чего еще нет в Украине. А если будет, то что? Я думаю, всеми этими вопросами Путин обеспокоен и они точно не решаются принятием обычных административных решений: поставить Шойгу или поставить Золотова, это так не решается. Золотов ничего не может.

Да, вы полностью правы. С другой стороны, появилась такая информация, что там назревает тот или иной фашистский мятеж в путинском окружении. И как доказательство всего этого приводят до сих пор живого и преуспевающего Гиркина-Стрелкова. Хотя он, по канонам жанра, уже давно мог бы быть утилизирован. Ну, и в общем-то ничего удивительного в этом бы не было, но нет, держат его. И называется фамилия первого заместителя ГУ ГШ Российской Федерации генерала Алексеева. Он вокруг себя начинает формировать определенную мощную группу, чтобы в случае чего, если, так сказать, дедушка не проснется однажды утром, подхватить власть и быстренько в старом добром стиле арестовать оленевода, закрыть на даче какого-нибудь Патрушева, потом понеслось. Такое возможно что-нибудь, как вы видите?

Все такие сценарии – умозрительны, то есть мы можем только предполагать. Что касается Гиркина, там все понятно, он выполняет определенный функционал, он все-таки полковник ФСБ. И так просто его, если бы хотели, уже давно ликвидировали, значит он нужен для чего-то, это же не просто какой-то оппозиционер, он кадровый сотрудник ФСБ, офицер ФСБ. В отставке или нет, из разведки нельзя уйти в отставку, потому что это специальное ведомство, которое не может позволить себе, чтобы человек остался не под контролем. Он же носитель тайн и всего прочего. Горкин для чего-то нужен, скорее всего, для того, чтобы торпедировать военное командование, руководство минобороны, что он и делает. Этот картонный маршал, все его эпитеты. Зачем-то он нужен, потому что заметно противостояние минобороны и ФСБ. Надо все время на кого-то перебрасывать вину за неуспех. Этот цикл публикаций в Washington post, я внимательно его прочитал, прекрасный документ с рассказом американской и украинской разведок о том, как все происходило. Ну, очевидно, что на раннем этапе каждое из ведомств собиралось присвоить себе успех за блицкриг. Откуда это письмо Шойгу Резникову через Хренина о капитуляции через день после начала операции 24 февраля. Ровно оттуда же. Смотрите, это я, Шойгу, принял капитуляцию от Резникова. Это я, гениальный маршал, провел эту операцию по захвату Украины. Из того же. Хотя с другой стороны, кто такой собственно Шойгу? Военной операцией напрямую занимается генштаб.

Потому что генштаб – это военные, а Шойгу – обычный гражданский, пиджак, на языке военных, он же в принципе не военный. Но как крайний он вполне подходит.

Другое дело, что сейчас навредило бы его отстранение, потому что в него десятилетиями столько вкладывалось, как в талантливого управленца - ресурсов, денег, пропаганды, что сейчас его снять – это признать, что все это был обман. И руководство МЧС, он недолго возглавлял в Московской области, и приход в минобороны, он давно там работает, очень много лет. Это получается, что самой чувствительной сферой руководили обычные коррупционеры, взяточники, недалекие люди, ни на что не способные, никогда нигде конкретно не учившиеся. Он же был партийным чиновником, а окончил строительный институт. С чего бы, откуда эти представления.

С другой стороны, обнулить Шойгу хотели бы очень много сред, потому что минобороны – это доступ к ресурсам, а ресурсы можно распилить. А вот генштаб – это действительно структура, отвечающая за проведение войны против Украины. То есть преступная структура, которую возглавляет начальник генштаба товарищ Герасимов, но Герасимов где-то пропал, понимаете?

Герасимов спрятался, его не видно, ему сказали задвинуться, я думаю, потому что этой операцией непосредственно руководит, руководящие направления, Лапин – центральное, Шуравикин – юг. Я думаю, что они докладывают и Путину, конечно, докладывают командованию, оперативному управлению генштаба. Скорее всего, оно осуществляет непосредственное руководство операцией. Герасимов здесь не нужен. Если бы он в принципе проявил себя на первом этапе, а он себя не проявил, он находится в определенной задней части, в опале, так же, как Шойгу. На него, скорее всего, после кампании повесят все промахи, все будет зависеть от того, чем это закончится. Если закончится хотя бы относительно успехом, во что не многие сейчас верят, это могло бы их как-то спасти от позора, а если будет так, как будет, как происходит прямо сейчас, я не знаю, за что их собственно премировать. Кампания проиграна по существу. Ибо тот факт, что она 6 с половиной почти месяцев длится, это свидетельство ее тотального неуспеха.

В каком бы направлении Путин думал, так сказать, отползать, если он действительно решит отползать. Потому что тоже далеко не факт, понимая его психотип и всю его долгую карьеру, когда он вцепился во что-то, он от этого и не отставал.

Мы имеем дело, во-первых, с человеком, которому через месяц, 7 октября, исполняется 70 лет. То есть, здесь уже и какие-то возрастные характеристики точно не способствуют принятию компромиссных решений, более гибких, скажем так, предусматривающих какую-то дальнейшую его судьбу. Это совершенно критические решения, больше означающие, что этому человеку терять в будущем в принципе нечего, он потерял все, что мог, и теперь удерживает то, что имеет. Это с одной стороны. С другой, мы говорили о возможности переворота, переворот в принципе произойдет, если у него есть какой-то шанс, потому что военная среда не субъектична политически, но если у него есть шанс, спецслужбы более субъектны, там принимаются решения. Это может произойти, когда он будет тотально ослаблен публично, когда это будет очевидно, когда ему не будет страшно сказать "а чего ты, что ты из себя представляешь, уходи на пенсию, сади редиску, пропалывай рапс". А это можно сделать только тогда, когда слишком публичным и очевидным будет поражение, то есть, например, деоккупация Херсона, правый берег Днепра, выход на левый берег, ворвутся войска ВСУ в Крым, будет понятно, что вот в чем твой гениальный план, в чем в этой авантюре была задача. Они говорят, все идет по плану. По какому плану? На 10 лет войны? Определенные фазы операции, это какие? Отступление на случай потери Херсона? Это какие фазы? А мы вот не могли, обстоятельства сложились против нас, против нас воюет весь мир... До поры до времени эти объяснения еще проходят, а потом уже нет. Ибо на самом деле его предупреждали о том, что весь мир будет воевать. Весь 21 год ему говорили, что будет. На самом деле, происходит все то, о чем Запад говорил, обещал Путину, вот просто все. Он, может, и не ожидал, но это его проблемы, поэтому здесь гениального предсказания нет. Поэтому в какой-то момент возможно действительно будет проще избавиться от одного 70-летнего старика, повесить на него все и сказать, а мы что, мы здесь ни при чем. Давайте договариваться, искать компромисс, а его мы из уравнения исключаем, зачем он нам. Пока мы этого не видим, мы видим, что он слабеет на внешнем контуре. То, что многие региональные лидеры, от Казахстана до даже Беларуси, какая-то среда союзников в Восточной Европе, которая была, они понемногу отходят, понимая, что с Путиным будущего не будет. С ним замажешься и неизвестно как сам кончишь. Так что понемногу процесс распада, разрежение статуса Москвы как гегемона на пространстве Восточной Европы и частично Азии идет, отходит.

Путин уже не человек, который может указывать из Москвы, кто будет президентами, кого он назначит премьерами, каков будет характер безопасности страны.

Посмотрим на простой пример происходящего на Закавказье. Вот Армения, была твердым союзником, членом ОДКБ, и что? Теперь у нее нет ни Карабаха, ни Лачинского коридора, ничего, и перспектива очень печальная. Потому что Азербайджан в союзе с Турцией могут пробить коридор к нахичеванской территорииАрмении и присоединить еще кусок. Это очень реально. Я бы не сказал, что она нулевая. Это если захочет Турция об этом договориться с Москвой, это очень реально. Так что же получается, все происходящее, хотя бы на том же Закавказье, совсем не согласуется с Москвой, то есть ее в этих обстоятельствах можно игнорировать.

Марк, ну и вот подходим к кульминационному моменту нашего разговора. Де факто Путин и его свора военных преступников сейчас оказались на определенном перекрестке. То есть, если они будут входить в длительную затяжную войну, в осенне-зимнюю кампанию, значит, имеющихся ресурсов у них не хватит. То есть они будут пытаться вести какую-то позиционную войну, пытаясь совершить прорывы, тогда мы понимаем, каким образом Вооруженные Силы будут давать им отпор. Мы это увидели в том, что военные базы в Крыму загорелись. И это будет, скорее всего, не единичной историей, и через месяц, через два, у них будут огромные проблемы с артснарядами и не только. Плюс, мы понимаем, что боевой дух окончательно бурятско-дагестанско-псковских дивизий рухнет. С другой стороны, объявлять мобилизацию Путин тоже не рвется, потому что это значит что? Будет расторгнут внутренний договор с российским ватным обществом, которое поддерживало Путина с лозунгом "только бы не было войны".

Действительно, Путин не решается на мобилизацию, раньше это обсуждали чуть ли не 9 мая, что объявят войну Украине, объявят всеобщую мобилизацию, и проблема снимется в вопросе возможного привлечения российских граждан определенной возрастной группы к участию в войне. На этом настаивал генштаб, они говорили, что мы не можем решить задачи, которые перед нами поставлены без дополнительных ресурсов, обеспечение количественного преимущества значительно большего, чем Украина. Эта информация подтверждается. Путин не решился на эту мобилизацию, поэтому были задействованы ресурсы частных военных компаний, а сейчас они начали привлекать осужденных в российских исправительных колониях. Пошла волна поручать это администрациям регионов. За свой материальный счет набирать так называемые батальоны добровольцев, так возник Собянинский батальон и другие. А реально он не хочет этого делать, потому что в этом есть какая-то договоренность: вы нас не трогаете, мы вам не мешаем властвовать. Несмотря на то, что уже давно залезли в карман обывателю, но жизнь его не трогали. То есть бросить его на поле боя, он так не договаривался, на себя такой обязанности не брал. То есть он исходит из того, что продолжит жить своей жизнью, не будет лезть в политику, будет поддерживать все, что делает власть, но его лично в вопросах "иди умри за нас" трогать никто не будет. К этому он не готов. И Путин это понимает, думаю. Путин это понимает, потому что разрыв этого соглашения означал бы, что эти люди будут дезертировать, скажут: а мы не пойдем. Возникнет социальное напряжение, которое неизвестно как преодолевать. Одними деньгами это не преодолевается. Да, конечно, те, кто туда идут добровольцами, готовы рисковать за эти 200 тысяч в месяц. Но ведь ты, мобилизуя, собираешь людей, прекрасно понимающих, что их жизнь стоит гораздо больше, чем перспектива получить 200 тысяч рублей в месяц. Поэтому здесь нет финансового эквивалента. Есть люди, которые просто не хотят умирать, даже рисковать гибелью за такие деньги. Да хоть за миллион, нет и все.

Поэтому Путин будет избегать этого максимально, понимая, что это напряжение, с которым он может не справиться, в случае объявления всеобщей мобилизации, но будет искать возможности пополнять человеческие ресурсы.

Бросать новые и новые ресурсы в эту войну. Мы не берем подневольные территории, оккупированные, там фактически украинских граждан пытаются бросать как пушечное мясо, на Донбассе, например, среди них есть и русские, но это люди, которые жили на этой территории. И там идет мобилизация, в отличие от России. Несомненно, речь идет о пополнении рядов вооруженных сил, но тоже, за счет кого это делать, за счет срочников это опасно. Они сначала бросили срочников на театр военных действий, в начале марта, в феврале они там были. Но потихоньку они начали от этого отходить, потому что боятся возмущения и напряжения от родственников, родителей. Потому что это дело не для срочников, что это за специальная военная операция, куда следует использовать силы обычных по существу граждан, призванных на военную службу.

Третий корпус, в общем-то, вряд ли он выполнил какие-то поставленные боевые задачи.

Еле-еле собрали эти 15 тысяч в этом корпусе, в Мулино, в Нижнем Новгороде. К тому же там, по разным данным, уже люди в возрасте. То есть, масса пожилых людей, после 40-50 лет, имеют или нет они военную специальность, проходили или нет срочную службу, сказать трудно, но по сути это плохо подготовленная масса, которая очень быстро потратится из-за своей неподготовленности. Как их там набирали? Наверняка сгоняли с регионов, кому-то обещая, кого-то чем-то привлекая, кого-то заставляя, разными способами. Все равно формально они считаются контрактниками, ушедшими добровольно. Это очень тонкая грань, как только ты переступишь добровольность на обязательность, здесь процессы могут пойти самым непредсказуемым образом. И не факт, по крайней мере, на начальной стадии, что это решит какие-то проблемы. Вот привлечешь таких 20-30 тысяч, а они могут быть перемолоты, какую-то дыру закроют на фронте, а дальше что? При этом умирать начнут мобилизованные или вовлеченные насильно. Вот срочники, его же не спрашивают, он вообще никаких зарплат не получает, никаких 200 тысяч. Если вы начнете бросать срочников, по разным оценкам, в каждый призыв они пытаются набрать от 110 до 150 тысяч срочников, на годичную службу. Но для того, чтобы использовать их в боевых действиях, нужно полгода подготовки. Это люди 18 лет. Дело в том, что в России в школе учатся до 18 лет, 11 лет учатся. Если идешь в 7 лет, заканчиваешь практически в 18. То есть ты ничего не успеваешь, ты просто заканчиваешь школу и тебя сразу забирают призывом или весенним или осенним. Но школьников, даже года не побывших в гражданской жизни? Любопытно. Он будет продолжать шантажировать там, где это возможно, требуя того, чтобы Украина прекратила какие-либо наступательные операции, возникло перемирие и долгие-долгие переговоры. За это время он спокойно легализует территории Запорожской и Херсонской области как российские, Донбасс само собой, это даже не обсуждается.

Я думаю, он будет продолжать это делать, но значит ли это, если война будет продолжаться, что он пойдет на какой-то компромисс, нет, он будет воевать до последнего россиянина.

Потому что ему некуда отступать. Пойти на компромисс, например, отвести войска с 24 февраля, до начала кампании, на 23 февраля, он не может, потому что это будет однозначно расцениваться как поражение.

А проявить добрую волю, как они любят говорить в случае тех или иных военных поражений? Не смогут ли они завернуть эту "добрую волю" в тот и иной фантик?

Нет, в таком случае нет. Это можно было от Киева, Чернигова и Сум отвести, при этом с озвучкой в российской пропаганде, что мы туда вернемся. А из Херсона, Запорожья и так далее - зачем потрачены ресурсы и силы, и возможности, попадание под санкционное давление, зачем тогда все? К тому же, если это все сделать, не факт, что Украина откажется от деоккупации того же Крыма, и продолжит, например, обстреливать его территорию.

Украина не откажется от нашей территории, от нашей крымской земли. Здесь тоже есть своя специфика.