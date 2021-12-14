Если Путина не станет, это может дать окно возможностей для Украины, но угроза со стороны РФ – это надолго, – аналитик
Аналитик Андрей Юсов считает, что угрозы России для Украины могут не завершиться с концом правления Владимира Путина
Об этом он сказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресo.TV.
"Есть более радикальное крыло, которое готово на войну. Это означает крепость, но все равно будем торговать и продавать газ. Самое радикальное крыло в Кремле остается коммунистами-капиталистами – они хотят продавать газ, нефть на Запад, но хотят быть империей. Если Путина не станет, это нам ничего не улучшит", – сказал Юсов.
Он считает, что можно говорить о каких-то улучшениях только, если РФ не станет как неоимперии, если она когда-нибудь превратится в демократическую федерацию свободных народов.
"Тактически, тем не менее, когда Путина не станет, у нас может появиться окно возможностей и вопрос, как Украина и цивилизованный мир используют его. Очень важно, как не станет Путина.
Если он просто передаст власть какому-нибудь Шойгу (министр обороны РФ, – ред.) – то это одна модель, если это будет следствием внутренних процессов, низовых, революционных – это может быть другой сценарий для Украины. Но в любом случае, мы должны понимать, что история с российской угрозой – это надолго. Быстрое решение для Украины не замечается", - подытожил аналитик.
- Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что ситуация вокруг границ Украины продолжает оставаться напряженной. Он призвал к консолидированному ответу РФ.
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