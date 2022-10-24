Об этом сообщает DW .

По словам Йенса Столтенберга, сам президент России Владимир Путин начал эту войну, и именно он может закончить ее завтра, выведя свои войска.

"Мы должны помнить, что если Путин и Россия прекратят воевать, наступит мир. Если президент Зеленский и Украина перестанут воевать, Украина перестанет существовать как независимое государство. И мы не хотим, чтобы это произошло. Именно поэтому мы поддерживаем Украину", - сказал Столтенберг.

18 октября Йенс Столтенберг заявил , что НАТО считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

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