Если Путин выведет войска – наступит мир, если Зеленский перестанет воевать – Украина перестанет существовать, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может прекратить воевать с Россией, поскольку перестанет существовать как независимое государство
Об этом сообщает DW .
По словам Йенса Столтенберга, сам президент России Владимир Путин начал эту войну, и именно он может закончить ее завтра, выведя свои войска.
"Мы должны помнить, что если Путин и Россия прекратят воевать, наступит мир. Если президент Зеленский и Украина перестанут воевать, Украина перестанет существовать как независимое государство. И мы не хотим, чтобы это произошло. Именно поэтому мы поддерживаем Украину", - сказал Столтенберг.
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18 октября Йенс Столтенберг заявил , что НАТО считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.
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