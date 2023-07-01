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Если Путин вдруг умрет, Лукашенко грезит стать царем "всея Руси", - основатель "Белого легиона"

1 июля, 2023 суббота
18:42
Война с Россией

Общественный деятель, основатель "Белого легиона" Сергей Бульба считает, что Лукашенко хочет занять должность Путина

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Белорусам сказали, что 25 тысяч головорезов, насильников и серийных убийц привезут в Беларусь вместе со своим оружием. Белорусам это откровенно не нравится, но их никто не слушает. А Лукашенко почувствовал слабость Путина и возвращение тех времен, когда он при слабом Ельцине грезил про московский трон. Такое впечатление, что эта идея возвращается к нему. Лукашенко снова попытается выйти на российское медийное пространство и зайти в электоральное поле. Он надеется, что если Путин умрет или что-то с ним случится, он получит шанс стать после Путина царем "всея Руси", - предположил Бульба.

Основатель "Белого легиона" также добавил, что в России надеялись, что именно Лукашенко станет инициатором создания нового Советского Союза.

"При раннем Путине Лукашенко первым получал доклады от службы внешней разведки. Лукашенко - протеже России. Они надеялись, что именно он станет инициатором создания нового Советского Союза. Россия вложила в Лукашенко 250 млрд долларов", – отметил Бульба.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ представил бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.


 

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