Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка, – посол Польши в ООН

Об этом он сказал в интервью PAP .

В частности, известно, что, по мнению Щерского, ключевым вопросом для того, как пройдет новый год, будет то, состоится ли перелом в войне в Украине и при каких условиях.

"Для содержания мира важнейшим вопросом является: как будут решаться вопросы с Россией? Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, угрожающей мировому порядку, на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм? Если бы это произошло, то это открыло бы путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны – лишение России инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), отдание под международный суд военных преступников в погонах и костюмах, включая Путина, выплата военных репараций и другие. подобные мероприятия", - убежден Щерский.

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Если, по его словам, возобладает вариант "наведения порядка" и сохранения лица Путина это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизированного принципами Устава ООН".

1 января сообщалось, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский якобы вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.

2 января президент Еврокомиссии сообщила о первом в этом году телефонном разговоре с Зеленским: подробности.