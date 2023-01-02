Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка, – посол Польши в ООН
Постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский считает, что западные попытки сохранить лицо президенту РФ лишь окончательно добьют сложившийся после Второй мировой войны международный порядок
Об этом он сказал в интервью PAP .
В частности, известно, что, по мнению Щерского, ключевым вопросом для того, как пройдет новый год, будет то, состоится ли перелом в войне в Украине и при каких условиях.
"Для содержания мира важнейшим вопросом является: как будут решаться вопросы с Россией? Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, угрожающей мировому порядку, на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм? Если бы это произошло, то это открыло бы путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны – лишение России инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), отдание под международный суд военных преступников в погонах и костюмах, включая Путина, выплата военных репараций и другие. подобные мероприятия", - убежден Щерский.
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Если, по его словам, возобладает вариант "наведения порядка" и сохранения лица Путина это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизированного принципами Устава ООН".
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