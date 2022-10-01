Если Путин решит уничтожить планету ядерным оружием, США уничтожат его в бункере точным ударом, - российский оппозиционер Яковенко
Российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко убежден, что существует два основных барьера на пути ядерной войны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Во-первых, Путин не самоубийца. Во-вторых, есть жесткий ответ США на любые попытки развязать ядерную войну. Сейчас включены механизмы наблюдения, каждое слово Путина известно американской и украинской разведке, существует полный контакт между США и Украиной" , – заметил Яковенко.
По его словам, любая попытка со стороны Путина запустить инструмент ядерной войны будет пресечена.
"Об этом сказали Байден, Салливан и Блинкен. Если безумие Путина достигнет такой стадии, когда нельзя будет рассчитывать на его инстинкт самосохранения, в тот момент, когда Путин решит уничтожить планету – его уничтожат США прямым попаданием в бункер или своим каким-нибудь другим способом" , – добавил Яковенко.
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