Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Мы не должны верить ни одному слову, которое говорит официальный Минск. Потому что он не отвечает за то, что говорит. Лукашенко уже давно не принимает серьезных политических решений. Если Путин решит, что надо атаковать Украину с территории Беларуси, то Лукашенко об этом узнает из сообщений, газет или журналов или из СМИ в целом. То есть, его никто спрашивать не будет, поэтому его заявления ничего не значат", - подчеркнул Огрызко.

По словам дипломата, Лукашенко и дальше будет оттягивать вторжение белорусской армии в Украину.

"Для нас это лишь очередное основание подумать, все ли готово, чтобы дать отпор российской агрессии с территории Беларуси. А для Лукашенко - это основание подумать, что с ним будет после, если это произойдет. Я думаю, что именно это и является определяющим в его нынешней позиции, и он не будет спешить становиться на сторону агрессора в прямом вторжении, но будет максимально оттягивать, но если это произойдет, он скажет, что он здесь ни при чем, когда будет идти речь о его ответственности перед специализированным международным трибуналом. ", - подчеркнул Огрызко.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления кафиров в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных.

Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

Появилась информация от Беларуского Гаюна, что Россия начала переброску на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ. 20 декабря фиксировали перевозку танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что рядом с белорусско-украинской границей не зафиксировано резкого увеличения ни военной техники, ни личного состава российских военных.

Военный и общественный деятель генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун уверен, что ВСУ смогут остановить и разбить белорусскую армию, если она пересечет границу с Украиной.

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