Об этом заявила известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО, старшая научная сотрудница аналитического центра Carnegie Europe Джуди Демпси во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Россия поставила перед собой задачу разрушить Украину. И если Украина будет разрушена, то и архитектура безопасности всей Европы будет разрушена. Можно собирать вещи и уходить из Европы нам всем", - подчеркнула она.

Демпси отметила, что сегодня дискуссии на Западе базируются на "очень слабом анализе по поводу того, как же собственно остановить войну".

"Нужно иметь какой-то более глубокий, комплексный анализ, что-то более важное, что могло бы действительно повлиять на Путина, требовать от него прекратить войну. Конечно, санкции – это хорошо. Но они не останавливают войну, мы видим", - сказала она.

"Если у европейцев не будет какого-либо конкретного военного плана, который будет дополняться лишь дипломатическими инструментами, то мы не будем знать, как прекратить этот конфликт, прекратить разрушения и страдания людей. Путин просто будет продолжать разрушать вашу страну", - резюмировала Джуди Демпси.