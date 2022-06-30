"Если Путин разрушит Украину – нам всем можно собирать вещи и уходить из Европы", - Джуди Демпси
Россия хочет разрушить Украину и не остановится в своих намерениях, поэтому Запад должен применить более действенные методы, чтобы завершить войну
Об этом заявила известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО, старшая научная сотрудница аналитического центра Carnegie Europe Джуди Демпси во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Россия поставила перед собой задачу разрушить Украину. И если Украина будет разрушена, то и архитектура безопасности всей Европы будет разрушена. Можно собирать вещи и уходить из Европы нам всем", - подчеркнула она.
Демпси отметила, что сегодня дискуссии на Западе базируются на "очень слабом анализе по поводу того, как же собственно остановить войну".
"Нужно иметь какой-то более глубокий, комплексный анализ, что-то более важное, что могло бы действительно повлиять на Путина, требовать от него прекратить войну. Конечно, санкции – это хорошо. Но они не останавливают войну, мы видим", - сказала она.
"Если у европейцев не будет какого-либо конкретного военного плана, который будет дополняться лишь дипломатическими инструментами, то мы не будем знать, как прекратить этот конфликт, прекратить разрушения и страдания людей. Путин просто будет продолжать разрушать вашу страну", - резюмировала Джуди Демпси.
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