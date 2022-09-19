Если Путин приступит к общей мобилизации, он потеряет возможность влиять на международное общество через ООН, - военный эксперт Коваленко
Военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко уверен, что в России никогда войну не назовут войной
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Объявить войну имеет право только президент РФ Владимир Путин, согласно закону России. Если он это сделает для того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию - Россия потеряет возможность влиять на международное общество, на международное информационное пространство из-за такой выгодной для них площадки, как ООН. Совбез ООН может лишить Россию права голоса исключительно в том случае, если он объявит войну. Если это произойдет, они не смогут распространять свои пропагандистки нарративы, им это не выгодно", - пояснил Коваленко.
По его словам, желающих россиян воевать в Украине, гибнуть или получить ранения не слишком много.
"Если будет принудительная мобилизация, может произойти бунт в воинской части. Это понимают в кремле, это понимает Путин, Шойгу, Герасимов. Общая мобилизация – это в первую очередь удар по самой РФ", – добавил Коваленко.
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