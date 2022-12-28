Если Путин применит тактическое ядерное оружие, он физически будет уничтожен, - экс-постпред Украины Ельченко

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Американцы уже объяснили Путину очень просто и наглядно. Возможно, они взяли клочок бумаги и нарисовали, что будет с РФ, если они применят тактическое ядерное оружие. Во-первых, будет физическое уничтожение Путина, на это есть инструменты и возможности у тех же США. Во-вторых, мгновенное, в течение 20-30 минут, уничтожение Черноморского флота РФ. Всех военных группировок, находящихся у границ Украины. И следующим шагом будут удары по всем военным базам и стратегическим объектам на территории РФ, включая Москву и Кремль", – объяснил Ельченко.

Дипломат подчеркнул, что партнеры применят исключительно конвенционное оружие.

"Речь идет не о ядерном оружии, а о конвенционном. Потому, что в отличие от падающих на нас российских крылатых ракет "Кинжал", американские крылатые ракеты "Томагавк" и другое оружие более точны. Они попадают в цель с точностью до 15- 20 см. Все это было изложено российской стороне, после чего все разговоры о ядерном оружии со стороны руководства РФ прекратились, - отметил Ельченко.

17 декабря в ЦРУ заявили, что не видят никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего, своей риторикой РФ преследует цель запугивания Запада и Украины.

А Зеленский 12 декабря отметил, что Путин вряд ли применит ядерное оружие, потому что очень боится умереть.

Глава Кремля Владимир Путин продолжает использовать тезисы о повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада

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