Если Путин прикажет ударить ядерным оружием, его могут убрать свои генералы, - Христо Грозев
В случае принятия Владимиром Путиным решения о применении российского ядерного арсенала его могут ожидать нежелательные последствия. Ведь для выполнения решения о нанесении ядерного удара требуется согласие пяти представителей военно-политического руководства РФ
Об этом представитель международного сообщества журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил в комментарии Радио Свобода .
"Если Путин примет решение отдать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все по цепочке выполнят этот приказ. Он понимает: из тех пяти рук, которые должны последовательно нажать на кнопки, если один не выполнит, это будет сигналом неповиновения. И, возможно, даже физической кончиной Путина", - отметил Грозев.
Пока же, добавил он, у Путина такой уверенности нет.
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Отсутствует уверенность в перспективах самого Путина и для российских командиров, добавил Христо Грозев.
"Поэтому, пока он не будет уверен, что все выполнят, он не отдаст этот приказ. Будет ли Путин у власти через три месяца - для силовиков непонятно. Поэтому они не могут принять с его стороны гарантии, что он обеспечит их безопасность", - объяснил расследователь.
- Напомним, в пятницу, 13 мая, британская газета The Mirror заявила, что Путин болен раком крови .
- Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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