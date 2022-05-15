Если Путин прикажет ударить ядерным оружием, его могут убрать свои генералы, - Христо Грозев

Об этом представитель международного сообщества журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил в комментарии Радио Свобода .

"Если Путин примет решение отдать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все по цепочке выполнят этот приказ. Он понимает: из тех пяти рук, которые должны последовательно нажать на кнопки, если один не выполнит, это будет сигналом неповиновения. И, возможно, даже физической кончиной Путина", - отметил Грозев.

Пока же, добавил он, у Путина такой уверенности нет.

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Отсутствует уверенность в перспективах самого Путина и для российских командиров, добавил Христо Грозев.

"Поэтому, пока он не будет уверен, что все выполнят, он не отдаст этот приказ. Будет ли Путин у власти через три месяца - для силовиков непонятно. Поэтому они не могут принять с его стороны гарантии, что он обеспечит их безопасность", - объяснил расследователь.

Напомним, в пятницу, 13 мая, британская газета The Mirror заявила, что Путин болен раком крови .

Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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