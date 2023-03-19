Если Путин прибудет на саммит БРИКС в ЮАР, его будут готовы арестовать
ЮАР юридически обязана выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита на конференцию в августе
Об этом сообщило издание Reuters .
Южная Африка осознает свои юридические обязательства, заявил в воскресенье представитель президента Сирила Рамафоса, говоря о визите Владимира Путина, который планируется после того, как международный суд выдал ордер на арест российского лидера.
Ожидается, что президент России Путин посетит Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС.
"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с разными заинтересованными сторонами", - заявил пресс-секретарь Винсент Магвенья.
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Хотя официального подтверждения визита Путина не было, ожидается, что он посетит 15-й саммит БРИКС, как и в 2013 году.
Отмечается, что такой визит поставил бы правительство Рамафосы, которое не осудило вторжение России в Украину, в неопределенное положение после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС) в пятницу.
"Мы принимаем во внимание отчет об ордере на арест, который выдал МКС. Южная Африка сохраняет благосклонность и очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был разрешен мирным путем, путем переговоров", - добавил он.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МУС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил, что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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