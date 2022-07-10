Ключевой вопрос. Неприятная новость – дожрали все-таки Бориса Джонсона, британского премьера. Понимаем, что это чревато значительными последствиями. И тут вопрос не к британской политике или какой-нибудь стратегической глобальной безопасности. Речь идет о конкретном друге украинского народа, который помогал нам всем, чем мог. Как сейчас это может повлиять на нашу украинскую ситуацию?

Действительно, нужно сказать прямо: Джонсон – не только большой друг Украины (это, разумеется, у Украины немало друзей), но он был еще и локомотивом всех антимосковских, антипутинских инициатив. Во многом он был неким элементом, который стабилизировал эту поддержку – я бы сказал так. Когда были колебания – план Драги или поставка вооружений, договориться или продолжать войну – он склонял чашу весов на нужную сторону.

Кроме того, смотрите – на Большой семерке он первым публично занялся троллингом Путина. В такой степени, что Москва должна была даже реагировать, посылать ноты протеста на высказывания Джонсона и министра обороны Бена Уоллеса. О "синдроме коротышки" речь шла, очень мне понравилось - когда они много поступков Путина объяснили его комплексами.

Нынешний состав правительства, если говорить о министре иностранных дел Лиз Трасс, о министре обороны Бене Уоллесе и о самом Борисе Джонсоне – он, с точки зрения поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, был наиболее благоприятным. Изменится ли ситуация с приходом кого-нибудь из консерваторов, если не будет досрочных выборов? Я не думаю, что в целом эта линия может измениться.

Но, конечно, эту роль локомотива линии поддержки повторить будет сложно. Потому что Джонсон – очень харизматичная фигура и человек с убеждениями, а это тоже очень важно.

Аппаратные игры политбюро сожрали британского Черчилля. С другой стороны, буквально несколько минут назад мы завершили наш разговор с генералом Беном Годжесом – бывшим командующим Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе. И он четко и прямо говорит: Путин и Кремль сейчас находятся в стратегической ловушке. Сейчас ключевой вопрос Украины просто продержаться определенный период. А ощутимый перелом, по его, американским подсчетам, наступит где-то через 2-3 недели. То есть через несколько недель уже будет ощутимо. Но сейчас – тоже ключевой момент. Основное – чтобы Украина не отчаялась в происходящем. Потому что Кремль демонстрирует твердолобую, дуболомную логику, которую проявляли еще Сталин с Жуковым. То есть переть на любой укрепрайон и все заваливать трупами.

Именно так, в этом нет никаких сомнений, и этого стоило ожидать. Годжес очень важную фразу сказал – нужно продержаться, выстоять определенный период.

Я, кстати, читал Вашингтонскую декларацию – 5 статья НАТО начинает действовать не сразу. Дается три месяца, чтобы силы собрались, начали действовать. Помните, был скандал, когда эстонский президент сказал: а знаете, что концепция предполагает, что мы, как страна НАТО, 180 дней вообще должны находиться под оккупацией, пока натовские силы подтянутся и начнут боевые действия по деоккупации. Потому что понятно, что Эстонии против Москвы противостоять будет сложновато.

То есть на все закладывается время. Поэтому Бен Годжес в том числе подразумевает, что нужно продержаться до момента, когда начнет полноценно действовать ленд-лиз, когда отразятся санкции на военно-технической отрасли самой Москвы. Когда начнутся проблемы с определенными видами вооружения, боеприпасами. Это нельзя исключать, мы это допускаем, потому что какие-то проявления мы уже видим. Там сейчас секвестр бюджета, ищутся возможности для милитаризации промышленности – на нужды военного производства правительство обязало частный бизнес выделять свои промышленные возможности и так далее. Это явное свидетельство, что хотя запасы там еще есть, потому что война длится всего 4,5 месяца, но они также тратятся.

Поэтому ключевым вопросом все-таки является поставка вооружений. Я глубоко убежден, что речь идет именно об этом. Тем более что мы уже видели: стоило поставить несколько "химарсов", а какой эффект они дают в отношении обстрелов складов, техники, живой силы и так далее. А если представить втрое, впятеро большее количество такого оружия? Только этого, не говоря уже о ПВО, артиллерийских пушках и так далее.

И вот последняя "патрушатина" от секретаря российского совбеза Патрушева свидетельствует, что вся эта военная история – надолго. Или они просто имитируют свою готовность продолжать военную кампанию еще неизвестно сколько – до достижения каких-то непонятно каких целей? Давайте поговорим об этих целях и реальном потенциале их возможностей. Они могут щеки надувать, сколько им нужно. Но ведь мы понимаем, что по факту заканчивается даже доблестный бурятский народ. И Дагестан тоже не резиновый.

Здесь есть и то, и другое. И восхваление, демонстрация самоуверенности – мол, операция будет тянуться столько, сколько нужно, она вся распланирована, фаза за фазой. Эти заявления должны подсластить в целом неудачную кампанию. Конечно, на востоке у них есть успехи. Безусловно, они взяли Северодонецк, Лисичанск, хотя оттуда и вывели войска. Но там сосредоточены 65% всех находящихся в Украине войск, оккупировав 20% ее территории. Естественно, они имеют эти локальные успехи. То, чего не хватает Украине – очевидные и явные успехи со своей стороны. Деоккупации Херсона, чего-нибудь такого. Этого не хватает. Но сказать, что Москве достаточно для демонстрации победы исключительно захвата Лисичанска или Северодонецка – явно нет.

С другой стороны, эта методичность и неотступность свидетельствуют о понимании того, что им назад нельзя. Для них ситуация – патовая, безысходная. Потому что отступить или проиграть – будет означать как минимум политическую смерть. Потому что война перебросится внутрь России, ведь не того от них ждут. Когда они начинали, они эти риски не оценили. Если вы читали разговор Путина с Макроном от 20 февраля, то там все кишит тем, что я буквально через неделю буду с тобой по-другому разговаривать, уже из Киева. "Алё, Макрон! Слышишь меня?!", как он там говорит. На тот момент он еще не знает, что это фиаско под Киевом повлияет на все дальнейшее течение событий. Я понимаю, почему французская сторона продемонстрировала этот разговор. Им нужно было оправдаться и, с другой стороны, показать этого людоеда. Нужно было показать: вы видите с кем мы имеем дело? Почему вы упрекаете нас сотней часов, в течение которой мы с ним общаемся? А вы попробуйте с ним поговорить хоть минуту. Он в хоккей пошел играть! Ему говорят "отведи войска", а он в хоккей пошел играть…

Конечно, мы понимаем, что выхода у Москвы нет. Она должна воевать, идти дальше на Киев. Другой вопрос: а есть ли у нее эти возможности? Я считаю, что нет. Давайте разберем конкретные факты. Они убеждают, заставляют, шантажируют Лукашенко ввести личный состав вооруженных сил Беларуси, поскольку 20-25 тысяч или сколько там он может дать? Говорит 80, но я себе тяжело представляю, чтобы там такая цифра собралась.

Ну, доярки есть, комбайнеры есть, ментов можно взять под ружье. Это мы понимаем. С другой стороны, мы понимаем, что эти части не будут столь боеспособны, как бы хотели в Кремле. Но кремлевцы тоже туда могут впихнуть часть кремлевских войск, сняв их с луганского направления. Есть такое тоже опасение. По-тихому, в скотовозах они их туда перевезут. Не за один день, конечно, а, например, за две недели. Поставят под границей, а потом – раз, и водят. Или нет?

Теоретически это возможно, но мы бы это увидели. Потому что невозможно к границам подвести войска (неважно, непосредственно к русско-украинскому, или со стороны Беларуси, на севере) так, чтобы этого никто не видел и не понимал, что там сосредоточены какие-то силы, особенно российской армии. В конце концов мы живем в 21-м веке и все эти вещи незаметными быть не могут. Есть спутниковая разведка, американцы, я предполагаю, помогают Украине разведданными. Поэтому и ГУР Минобороны Украины также дают информацию: мы не видим скопления даже белорусских войск в том виде, теми боевыми порядками, в которых можно выступить и двигаться на территорию Украины. Это значит, что, скорее всего, они все-таки не могут "уломать" Лукашенко и он разными способами пытается вырваться из этой патовой ситуации, из этой ловушки. Я это вижу. Ибо риторику он выдерживает эскалационную, а в реальности он только имитирует какие-то учения, какие-то сборы армии.

Я согласен, Марк! Лука не желает, он просто не желает. Но у него выбор небольшой, потому что ему сформулировали: "хочешь жить - постарайся"... Вот и все

А как он поступит? Он тоже понимает, что его бросают как расходный материал из тех же "скотовозов". Ведь очевидно – если что пойдет не так, то его кинут. Москва скажет: нет-нет, это не к нам, пусть он там сам, потому что у нас хлопот хватает. И если он видит, что никто не хочет воевать, то зачем ему это все?

Я услышал один важный довод. Ладно, бросит он всех своих силовиков – этих злодеев, омоновцев. А ведь они не под это контракт подписывали, они не соглашались умирать. И они не дураки. Что касается умирать, они прекрасно знают, что одно дело на Окрестино пытать людей, дубинки запихивать, а другое дело – встретиться с ВСУ, горячими, которые только из боя и панькаться не будут. Мол, "вы белорусы, братья". Нет, всех сожгут.

Нет-нет, все будет жестко! Ответ прилетит и в Мозырь, и в Гомель, и так далее. Здесь не будет простой истории.

Конечно! Ракеты долетают. Это ведь не до Москвы лететь, Минск совсем недалеко. Погонят и накроют все его дворцы, все его резиденции. Он что, не понимает этого? Нет, он точно понимает. Когда речь идет о его личной безопасности, то я вас уверяю, что он с карандашом считает, что и куда полетит. Он – не дурак.

Другой вопрос, выдвинет ли Москва окончательный ультиматум таким образом, что либо пистолет, либо делай, что тебе говорят. Мы не понимаем, как это у них работает.

Если говорить, почему Запад не пойдет на договоренности с Лукашенко, то он совершил еще одну важную ошибку. Помимо всего, что творилось с августа 2020 года, следует выделить последнее общение с Путиным на камеру о поставках "Искандеров-М" с боеголовками на боевое дежурство на территории Беларуси. Все-таки это была спасительная история – это была безъядерная страна, не втягивающаяся в ни одно ядерное противостояние. Абсолютное табу!

Любой ядерный шантаж, любой шаг в этом направлении означает окончательный и безвозвратный отказ в любом компромиссе, договоренности и т.д. И Лукашенко до последнего момента, пока это не прозвучало, мог еще что-нибудь говорить. Мол, а вот я политзаключенных отпущу или еще что-нибудь. А тут как? Они видели, что он с мигрантами устраивал сначала на границе с Литвой, а затем с Польшей. Они же видели, как он сажал самолеты. А тут уже, простите, боеголовки. Это уже во всех отношениях too much. На это вообще никто не согласится – чтобы ему все это позволить. Поэтому я думаю, что, вероятнее всего, Лукашенко все дальше будет заходить в этот тупик. Посмотрим, как он попытается "выпетлять".

Сейчас должны вооружиться калькулятором и посчитать – сколько психологических, физических и боевых сил сейчас будет в распоряжении Кремля. Мы же понимаем, что не зря они зажевали тему мобилизации. Они понимают, что если начинается мобилизация, сразу начинается огромное напряжение в обществе. Это один момент. А второй момент – да, можно нанимать. Они выплачивают очень большие деньги тем людям, которых вербуют на войну в Украине. Но это люди, идущие за деньги. А если начинать хватать жителей Петербурга и Москвы, то тут может прийти огромное прозрение к российскому народу. Гробы очень хорошо похмеляют.

Не то чтобы прозрение относительно того, зачем нам это нужно. Но это же – о тебе персонально. Им всегда десятилетиями внушали, что война – это где-то, это с кем-то, этим занимаются какие-то уполномоченные люди, которые делают это добровольно. Я это постоянно вижу: а зачем это я должен идти воевать? Есть военнослужащие – пусть они воюют. Не я же – обыватель, который ходит по улице, пьет пиво и смотрит футболку!

Ему же внушали – тебя не касается, сиди и не дергайся, мы здесь сами со всеми делами будем разбираться. Хоть политикой, хоть выборами, хоть войной. И тут в какой-то момент оказывается, что в какой-то момент он непосредственно вовлечен в это. С рисками, которые это несет, а не с какими-то дивидендами, которые могут принести 200 или 300 тысяч рублей зарплаты в месяц. И вот здесь начинается "а почему я должен?". А тебя не спрашивают, ты пойдешь! Но погодите, мы так не договаривались. Я готов аплодировать, но ни в коем случае не хочу превращаться в фонтан искр. Я как-то не готов. Я, говорит, интернет открыл, посмотрел. Не хило! А чего ты до сих пор не открывал? А тут он вдруг узнал, что, оказывается, там убивают людей – десятками тысяч.

Поэтому я думаю, что они будут избегать мобилизации, что прекратит предварительный договор с обществом. Будут избегать и продолжать использовать все имеющиеся резервы. Сейчас они уголовников привлекают – заменяют несостоявшееся время срока возможностью подписать контракт и отправиться в Украину. Другие способы есть – резервистов "напрягать" и так далее.

Мне написал адвокат из Хабаровска. Я, говорит, представляю здесь интересы группы омоновцев. Они отказались уезжать. У меня есть это письмо – я проверил, действительно ли есть такой человек. Они, говорит, отказываются. Я, к сожалению, деталей рассказать не могу, потому что подписал о тайне следствия. Они подали в суд, на них что-то завели. Все равно закончится ничем, потому что дело добровольное. Но отсюда я делаю вывод, что напрягают и берут резервистов именно из силовых структур. Они ведь обширны. У нас там в погонах росгвардии 400 тысяч, федеральная служба исполнения наказаний, всевозможные омоны-полиции. Из них пытаются набирать так называемых добровольных контрактников. Там неохотно идут на это, понимаете? А зачем мне это? Это спецоперация, не война. Никто меня не обяжет, у меня договор, контракт.

А вот то, что начинает прилетать? Я не знаю, как правильно интерпретировать, так сказать, взрывы и в Белгородской области. То ли это "рязанский сахар", то ли это что-то прилетело. Не знаю, но в любом случае это уже огонь начинает понемногу "поджигать траву в прериях" и вскоре все это дело может переброситься на российские головы.

Ну, во-первых, это война, она тотальная. Это даже не на линии разграничения война – какой-то участок, стоят люди с одной и другой стороны и перестреливаются. Она идет в воздухе, на море, на земле, она включает в себя кибератаки, информационную войну, все на свете. Почему кто-то решил: "а как это нас тут обстреливают в Белгороде?". А через несколько десятков километров обстреливают Харьков. Вам не приходило это в голову, что эта вещь может быть взаимной? И это даже не зависит от мнения Банковой или Киева. Идет война, понимаете? Как война, если говорят, что это спецоперация? Нет, это – война. А война предполагает нкак минимум взаимность. То есть если вы хотите, чтобы эта война продолжалась или не собираетесь этому сопротивляться, то рискуйте. В конце концов, садитесь и поезжайте вглубь России. "А зачем нам ехать?"

Я говорю, что этот инфантилизм, непонимание того, что война в принципе может переброситься, независимо от желания или нежелания, от заявлений политиков. Если Киев заявляет, что мы с гражданским населением не воюем, это вовсе не означает, что такие проблемы не могут у них возникнуть. Где-то сорвалось, где-то обстреляли. Киев на себя ответственность не брал, но это не значит, что это что-то меняет с точки зрения безопасности этих людей. Ничего это не меняет. Опасно жить на приграничной территории, вы можете оказаться под взрывами, и под обстрелами артиллерии, ракет, авиации. Это закономерный результат.

Другое дело – может ли Москва пойти на провокацию? Во-первых, мы такое уже видели и не раз. Способна ли на такие вещи эта власть, известная "рязанским сахаром" и взрывами домов? Конечно, да и очень легко. Другой вопрос, зачем это ей сейчас? Для того чтобы обосновать мобилизацию? Так вот, я раньше сказал – пока мобилизация сама по себе является очень раздражающей темой. Есть еще один немаловажный аспект. Самые большие проблемы, связанные с действиями ВСУ (например, крейсер "Москва" или обстрел газовых платформ в Черном море) - Москва говорит "нет, это где-то покурили не там, детонация, еще что-нибудь".

Добрую волю продемонстрировали и поставили быстренько баржу с отражателями радиосигнала. И дымовую завесу на крымский мост бросили. Сразу со старта.

Да, но они все же избегают во всех случаях винить Украину. Вот в последний раз именно с Белгородом сказали, что ВСУ. До этого они все время избегали этих заявлений. Почему? Они не хотят провоцировать население. Эта вся нервозность, когда уже требуют от губернаторов, от Путина, от минобороны. "Вы нас защищаете? А что вы делаете?" То есть возникает напряжение. Вот в приграничных областях хотят оккупировать. Ну и ничего ужасного, все нормально. Подумаешь, нефтебаза взорвалась. Или начиналось с Миллерово в Ростовской области, с военного аэродрома. Типа "и что-то здесь такое свое, не обращайте внимания".

То есть, все-таки они не идут до конца по этому пути, опасаясь, что население может не так отреагировать. То есть, лучше молчать и не будоражить общество. Ибо тогда спросят: "Это что, война? Это нам что, погибать?" Напротив, успокаивают: это не ВСУ, армии там уже давным-давно нет, они все деморализованы, оружия нет, мы у них все забрали. Им выгоднее эту ситуацию именно таким способом преподносить. А не так – "опасность реальна, у них там теперь HIMARS, они нас всех обстреляют, всех убьют, в 70 километрах могут стрелять". А население может сказать: "А мы чего дохнуть должны? Вывозите нас, что-то делайте, стройте нам дома. Не в Белгороде, хоть под Москвой, мы туда с удовольствием переедем". В этом случае начинаются проблемы военно-социального характера, которые нужно решать. А их решать никто не планирует. Поэтому я бы сказал, если обстрелы продолжатся (или эти возгорания типа кто-то не там покурил), то это может раздражать ситуацию значительно сильнее, безусловно.

Ну, с другой стороны, еще есть такой момент – фактор дедушки. Много лет назад мы с вами пытались анализировать подобные вещи и вышли на формулу, что он мыла не ест. Здесь выяснилось, что он наелся кровавого мыла и все, и пошел во все тяжкие, но у него тоже срабатывает тот или иной инстинкт самосохранения. То есть, он отвел войска от Финляндии. Он не стал прорубать коридор в Калининград. Танковые колонны где-то остановились на границе с Польшей – то есть разместились где-то там в Беларуси, но в Польшу не пошли, и так далее. То есть у него есть какой-то внутренний инстинкт, который им руководит, или там какие-то голоса с ним говорят - Ивана Грозного и так далее. Неважно, но по факту видим то, что он, в случае чего останавливается. И тут вопрос – на чем он бы сейчас смог остановиться?Какой бы триггер сработал, чтобы он начал отползать? Они с Патрушевым могут там долго и нудно демонстрировать свою несгибаемость, упрямство, имперскую мощь и так далее. Но это понты. А на самом деле – что, по вашему мнению, в нем внутри могло бы сыграть?

Да, это важно. Вот мой ответ – это институциональность ответа. Что это значит? Вот судите сами – можно какие угодно продуцировать угрозы, но перед НАТО и перед опасностью этой статьи 5 Вашингтонской декларации он останавливается. С Литвой понятно. Попробуешь пробить этот Сувалькский коридор – получишь войну со всем НАТО. Ему об этом откровенно говорят. И в этом, кстати, нет сомнений в том, что НАТО начнет войну. Да, начнет сначала конвенционную, но мы понимаем, какое соотношение не в пользу Москвы будет. Даже с Финляндией и Швецией.

Помните, там довольно интересный эпизод был – там этот их придурок такой седоватый полковник-пропагандист. Его из армии уволили в 90-х при Ельцине. Он говорил "мы на Готланд высадимся", план указкой показывал, как они сядут, блокировать всех будут, радиомолчание. И "всех возьмем – и Литву, и Швецию, и Финляндию, и сбили все натовские самолеты". Так что же? Давайте! На Готланд – прямо сейчас.

На Аляску! Открылось окно возможностей возвращать Аляску.

Ну вот ключевой вопрос – какая бы, я не знаю, формула возможного мира (т.е. нашей победы), которая устроила бы, например, Кремль. Для этого должно быть что? Какое большое военное поражение? Или бы он под гнетом санкций постепенно начал сыпаться? Чрезвычайно существенный момент – что бы настолько могло заболеть в Кремле, что могло бы настолько перепугать или элиты, или лично Путина, чтобы он наконец согласился покинуть нашу территорию?

Вот просто с отводом войск хотя бы к ситуации 24 февраля – даже не берусь судить. Это должно было бы произойти невероятное. А вот остановить боевые действия без требований капитуляции, обращенных к Киеву, я бы считал – если бы НАТО решилось ввести войска на запад Украины с каким-то лагом – "мы вам даем месяц, чтобы все прекратить, иначе мы будем двигаться в восточном направлении и будем накрывать города зонтиками".

Будем двигаться в направлении Калуги…

Даже в направлении Донецка хватит, без Калуги. А если пойдет плохо, мы и дальше пойдем. Давайте эту войну прекратим. Мы долго терпели, долго ждали.

Что у него остается? Только возможность ударить мегатонными бомбами, начать термоядерную войну. Или по Украине ударить тактической бомбой – пятикилотонной или двухкилотонной. Ну, другого у него ничего нет. Против НАТО у них больше ничего нет.

Они заявили, что сейчас увеличивают группировку до 300 тысяч. Хотя я думаю, она там составит 500-600 тысяч. Они сейчас и американские войска подтянут, снова начнут базы расти – и даже не в Рамштайне, а в Польше, еще где-то недалеко от Выборга, да еще с ядерными боеголовками. В Польше и Румынии будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, потому что все знают, что в Калининграде стоят "искандеры" с боеголовками.

Поэтому, честно говоря, я не уверен, что при таких условиях он сделает шаг в направлении термоядерной войны. Если такое начнет происходить, ему дадут месяц времени, чтобы все прекратить. Вот у тебя есть месяц, потом мы начинаем заходить. Это все официально – с правительством в Киеве подписать соглашение о временном лаге. Вступление и покрытие по частям территории Украины "зонтиком НАТО". Не в один день, а двигаться постепенно – сначала западные регионы Украины, затем центральные, дальше вся правобережная Украина. До Херсона, скажем, там, где у них плацдарм. А потом и туда, простите.

Очень интересный момент – история о несостоявшемся визите. Речь идет о рандеве между Путиным и Си Цзиньпинем. Я видел некоторые вбросы. Говорят, что в Пекине, мягко говоря, были очень удивлены – это не используя обсценно-матерную лексику. Соответственно сейчас дружба с Путиным дороже, чем все эти валящиеся на голову проблемы. Что происходит? Почему эта встреча то ли провалилась, то ли зависла?

Я думаю, что ее просто отменили. Ее, может, и обсуждали, он же был в начале февраля на олимпиаде. Он сидел отдельно, а Си Цзиньпин сидел с президентом МОК, на другой части трибуны. Я думаю, что Москва воспринимала визит Си Цзиньпина как ответный визит в знак уважения. Потому что обсуждать по сути нечего. Пекин уже отказал во всем, в чем только можно было, в том числе в военно-технической поддержке. Кроме риторики против однополярного мира. А больше мы ничего не видим со стороны Пекина. Какая невероятная поддержка? А в чем она выражается? В покупке нефти и газа? Так они и до этого покупали, там не видно существенного прироста. Тем более что условия полукабальные для Москвы.

Зачем Пекину связывать себя отношениями или, тем более, обязательствами со страной, которая сама может оказаться призом в его борьбе за влияние.

Кстати, немногие знают, но туда, куда приходит китайский бизнес, туда обычно приходит и китайская Триада (то есть мафия). В результате потом приходят китайские спецслужбы и китайские чиновники. Даже на территории России, там, где компактно проживают и работают китайцы (на Дальнем Востоке), они в основном подчиняются собственным правилам внутри сообщества. Да, они взаимодействуют с российскими властями, для этого у них есть специальные разнообразные коммуникационные механизмы – и люди специальные, и представители руководства КНР. Но, понимаете, они все меньше подчиняются правилам, установленным в России для обычных аборигенов. Они хотят для себя особых правил.

Если это будет и дальше развиваться в этом направлении, то Сибирь зарастет какими-то мегаанклавами, которые будут состоять из китайцев, эксплуатирующих природные богатства территории. А там вы уже понимаете, что и о войне речь не пойдет, потому что там всюду китайцы будут жить. Оформят эти территории официально или нет, воткнут там китайский флаг или нет. Но главное, что, по сути, он будет работать на экономику Китая, на его социальный и демографический ресурс. И вполне возможно, что такие проекты между Пекином и Москвой могут обсуждаться. Была столь мощная история по демаркации границ, после которой была потеряна дельта Амура – десятки квадратных километров. Почему это не может случиться в другом виде, под другим предлогом? Еще раз или сотню раз.

Пустая, незаполненная земля. Ведь Россия за Уралом – это пустая страна. Ее ни оборонять, ни осваивать некому. 25 миллионов там живет. А через Амур там живет 1,5 миллиарда, там компактность населения другая. Картинки можно посмотреть. Сараи и уборные на улице, а через реку, через забор – сияющие города. Это не может продолжаться вечно. Так не может стагнировать ни одна территория, а буквально через километр-два-три, через реку – совсем другая картина.

Да-да, возможно такое постепенное, медленное поглощение. С одной стороны, очень радовал бы китайский флаг над Хабаровском, но меня очень радует и возвращение нашего флага на остров Змеиный. И в заключение хотел бы уточнить… Быть пророком или футурологом в таком деле как война – дело неблагодарное. Но все равно – насколько, по вашему мнению, у Кремля может хватить сил на эту летнюю кампанию?

Максимум, что они могут себе позволить – это выйти на границу еще и в Донецкой области, кроме Луганской. На это будет затрачено столько сил, что представить наступление еще из Донецкой области в направлении Киева очень сложно, почти нереально. Возможны еще какие-то потуги под Харьковом из-за близости города к российской границе. Но представить какой-то масштабный захват, как было запланировано сначала, с высадкой в Киевской области, с возможностью захвата Киева и высадкой десанта со стороны Беларуси в Гостомеле… Для этого нет сил.

Но намекают они, что могут якобы пытаться повторить. С другой стороны, у нас вся страна уже на ушах стоит. То есть, такого фактора, как неожиданность, уже не будет.

Я уверен, что этого не будет. Для этого нужно не понимать, как они поначалу не понимали, какой будет степень сопротивления. А сейчас они понимают это.

Ну, двинут они снова на Киев. Представьте – снова Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка. Снова там идти. Не дай Бог, конечно. Уже не будет даже того, что было раньше – с поджогами и т.д. В плен не будут брать, будут убивать всех - командиров, таких-сяких, пьяных, косых, кривых, сдавшихся.

И самое интересное, Западу этот сценарий тоже подойдет. Скажут: ну слушайте, мы, конечно, думали, что вы бараны. Но ведь не настолько, чтобы по второму кругу повторять. Давайте уж наверняка все – мы и самолеты дадим, и побомбим вас. Это все связано. Они все время настаивают на капитуляции, им нужна добровольная капитуляция Киева. Что бы они ни делали, любой публичный разговор заканчивают тем, что Киев должен согласиться с нашими условиями. С какой стати? Почему? Какие вы такие преимущества продемонстрировали? Да, они будут пускать в расход тысячи солдат на Востоке, опираясь на заявление, что мы изначально планировали помочь "ЛНР", "ДНР" и мы это осуществляем с выходом на конституционные (в их смысле) границы Луганской и Донецкой области. Для этого у них есть какое-то обоснование.

Но что в это время будет происходить с Херсоном, например? Его оборона гораздо слабее и вообще плацдарм – две стороны и река – даже географически защищать сложно. Поэтому на самом деле я считаю, что хуже всего, что угрожает Украине в эту летнюю кампанию – это выход на административные границы Донецкой области. Это самое худшее, что может произойти этим летом.