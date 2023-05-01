Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо ".

"Если Путин туда поедет (ЮАР, – ред.), вряд ли его кто-то там арестует, хотя с формальной точки зрения ЮАР, как страна, подписавшая Римский статут, и член Международного уголовного суда, должна это сделать", - отметил он.

Также Гарань сообщил, что ранее был прецедент, когда приезжал в ЮАР президент Судана Омар аль-Башир, на котором тоже было военное преступление и на которого тоже выдали разрешение на арест.

"Его не арестовали, хотя судебная система говорила, что его надо арестовать. Поэтому, то, что происходят сейчас, эти дебаты вокруг того, поедет Путин - не поедет, и какая позиция Южной Африки, - оно имеет формальный выбор, арестуют Путина или нет, потому что есть очень много версий, что он туда не поедет", - сказал он.

Политолог также добавил, что первое, почему президент РФ может не приехать в ЮАР, - потому, что побоится покинуть Россию, "потому что может произойти без него какое-либо отстранение от власти".

Второе – из-за того, что будут многочисленные демонстрации, в том числе и в ЮАР, против него. Третье, что на самом деле это действительно "поставит на растяжку" ту же Южную Африку и другие страны, которым нужно будет сидеть с человеком, разрешение на арест которого выдал Международный уголовный суд".