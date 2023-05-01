Если Путин поедет в ЮАР, – его вряд ли арестуют, – политолог Гарань
Алексей Гарань, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", заявил, что, если президент РФ приедет в Южно-Африканскую Республику, его вряд ли арестуют
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо ".
"Если Путин туда поедет (ЮАР, – ред.), вряд ли его кто-то там арестует, хотя с формальной точки зрения ЮАР, как страна, подписавшая Римский статут, и член Международного уголовного суда, должна это сделать", - отметил он.
Также Гарань сообщил, что ранее был прецедент, когда приезжал в ЮАР президент Судана Омар аль-Башир, на котором тоже было военное преступление и на которого тоже выдали разрешение на арест.
"Его не арестовали, хотя судебная система говорила, что его надо арестовать. Поэтому, то, что происходят сейчас, эти дебаты вокруг того, поедет Путин - не поедет, и какая позиция Южной Африки, - оно имеет формальный выбор, арестуют Путина или нет, потому что есть очень много версий, что он туда не поедет", - сказал он.
Политолог также добавил, что первое, почему президент РФ может не приехать в ЮАР, - потому, что побоится покинуть Россию, "потому что может произойти без него какое-либо отстранение от власти".
Второе – из-за того, что будут многочисленные демонстрации, в том числе и в ЮАР, против него. Третье, что на самом деле это действительно "поставит на растяжку" ту же Южную Африку и другие страны, которым нужно будет сидеть с человеком, разрешение на арест которого выдал Международный уголовный суд".
- 26 апреля Южно-Африканская Республика заявила, что не будет выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда , который выдал ордер на арест Путина.
- 1 мая стало известно, что власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.05
-
EUR
Покупка 40.89Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное