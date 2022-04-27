война с Россией

Такое мнение он высказал в ходе состоявшейся в рамках Международной конференции "После войны: переосмысления будущего гражданского общества" во время онлайн-дискуссии "Свобода медиа во время агрессии России против Украины".



"Мы должны осознать: если президентом России останется Владимир Путин, то никакое перемирие не будет означать окончания войны, даже если она закончится в головах у большого количества наших соотечественников. Мы будем вынуждены, ну по крайней мере здравомыслящие люди, жить в ожидании новой войны России против Украины. Вероятно, до тех пор пока Украина не станет членом НАТО. Это только первая горячая фаза войны. В дальнейшем могут быть новые горячие конфликты. Это та реальность, в которой большинству украинцев придется прожить большую часть своей жизни", – объяснил Виталий Портников.



Журналист добавил, что все же надеется, что на встрече министров обороны стран союзниц Украины в Германии будут созданы условия для скорейшего присоединения Украины к НАТО, и непростая страница в национальной государственной истории завершится.

Во вторник, 26 апреля, на авиабазе ВВС США в немецком Рамштайне состоялась встреча министров обороны 40 стран, посвященная вопросам безопасности и суверенитета Украины.

Международная трехдневная конференция "После войны: переосмысление будущего гражданского общества" объединила организации гражданского общества, представителей правительства и местных органов власти, национальных и международных доноров, бизнес, международные медиа. Она происходит в гибридном формате: офлайн - в Варшаве и онлайн - благодаря прямой трансляции. Конференцию организуют Инициативный центр содействия активности и развитию общественного начинания "Единение" (Украина) и Фонд развития системы образования (Польша) при финансовой поддержке Посольства США в Украине и Черноморском фонде регионального сотрудничества Немецкого фонда Маршалла. Первый день конференции посвящен теме медиа и свободы слова в условиях войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb