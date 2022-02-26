Если Путин не возьмет Украину в ближайшие 9 дней, у него не останется никаких ресурсов для боевых действий, - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев

Подробности встречи в субботу, 26 февраля, привел бывший депутат Государственной думы России, оппозиционер и политэмигрант Илья Пономарев, передает Еспресо.TV.



"Путин в ярости. Был уверен, что это будет легкая прогулка.



Ракет мало. Хватит на 3-4 дня. Их берегут.



Оружия уже не хватает. Тульский завод и другие два завода Ротенберга не могут выполнить заказ на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить через 3-4 месяца", - описывает ход совещания Пономарев.



По словам политика, россияне надеялись взять Украину "за 1-4 дня", а "весь расчет" был на то, что "передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника, и, типа, не придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия".



Но теперь Путин и его команда, как отмечает Илья Пономарева, отталкиваются от других рассуждений. Речь идет о максимально возможном с российской стороны давлении на Украину в течение ближайших 9-10 дней, совмещенном с применением провокаций, а также речь шла о необходимой агрессору панике.



"Готовят провокацию среди мирного населения. Атака на детей, женщин. Чтобы посеять панику.



Это их козырь.



Весь план – надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.



Рассчитывают, что первым сдастся Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.



Трудности в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень расстроены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибли. Потери РФ серьезны.



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Цитата: "Встретили ожесточенное сопротивление противника. Они в шоке".



Крайне обременительны для РФ, продолжает Пономарев, и финансовые расходы на ведение нынешнего фронтального наступления на Украину. Об этом тоже, утверждает оппозиционер, говорилось на ночном совещании.



"Война обходится в день в 20 млрд долларов", - говорит Илья Пономарев.



Задание:



В том случае, если Украина выстоит в течение указанного выше срока, "придется садиться за стол переговоров".



"Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся", - обращает внимание Пономарев.



Таким образом, заключает политик, Украина имеет пока несколько задач:



"Выстоять еще 9 дней.



Не допустить панику.



Объяснить о ракетах, что это все для устрашения.



Намеренно бьют кое-как и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома".





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