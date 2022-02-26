Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Если Путин не возьмет Украину в ближайшие 9 дней, у него не останется никаких ресурсов для боевых действий, - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев

Если Путин не возьмет Украину в ближайшие 9 дней, у него не останется никаких ресурсов для боевых действий, - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев

26 февраля, 2022 суббота
15:27
война с Россией

Руководитель РФ Владимир Путин шокирован ожесточенным сопротивлением украинцев и стойкостью украинских силовых подразделений. По этому поводу в ночь с 25 на 26 февраля 2022 года им проведено тайное совещание со своим окружением. Главные темы встречи – почему украинцы настолько успешно противостоят россиянам и на сколько у армии РФ еще хватит мощи, чтобы совершить полную оккупацию

Подробности встречи в субботу, 26 февраля, привел бывший депутат Государственной думы России, оппозиционер и политэмигрант Илья Пономарев, передает Еспресо.TV.

"Путин в ярости. Был уверен, что это будет легкая прогулка.

Ракет мало. Хватит на 3-4 дня. Их берегут.

Оружия уже не хватает. Тульский завод и другие два завода Ротенберга не могут выполнить заказ на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить через 3-4 месяца", - описывает ход совещания Пономарев.

По словам политика, россияне надеялись взять Украину "за 1-4 дня", а "весь расчет" был на то, что "передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника, и, типа, не придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия".

Но теперь Путин и его команда, как отмечает Илья Пономарева, отталкиваются от других рассуждений. Речь идет о максимально возможном с российской стороны давлении на Украину в течение ближайших 9-10 дней, совмещенном с применением провокаций, а также речь шла о необходимой агрессору панике.

"Готовят провокацию среди мирного населения. Атака на детей, женщин. Чтобы посеять панику.

Это их козырь.

Весь план – надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.

Рассчитывают, что первым сдастся Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.

Трудности в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень расстроены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибли. Потери РФ серьезны.

Читайте также : Илья Пономарев: В России более реален дворцовый переворот, чем смерть Путина. Эксклюзивно для "Еспресо"

Цитата: "Встретили ожесточенное сопротивление противника. Они в шоке".

Крайне обременительны для РФ, продолжает Пономарев, и финансовые расходы на ведение нынешнего фронтального наступления на Украину. Об этом тоже, утверждает оппозиционер, говорилось на ночном совещании.

"Война обходится в день в 20 млрд долларов", - говорит Илья Пономарев.

Задание:

В том случае, если Украина выстоит в течение указанного выше срока, "придется садиться за стол переговоров".

"Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся", - обращает внимание Пономарев.

Таким образом, заключает политик, Украина имеет пока несколько задач:

"Выстоять еще 9 дней.

Не допустить панику.

Объяснить о ракетах, что это все для устрашения.

Намеренно бьют кое-как и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома".


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Илья Пономарев
Читайте также:
25 февраля, 2022 пятница
Один украинский летчик сбил 6 российских самолетов за 30 часов, - Центр при СНБО
оккупант
25 февраля, 2022 пятница
Верховная Рада показала маяки оккупантов для наведения обстрелов и просит украинцев обезвредить их
літак МІГ-29
25 февраля, 2022 пятница
Украинский истребитель МиГ-29 сбил российский Су-35
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.27
    Покупка 29.27
    Продажа 32.32
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 36.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
26 февраля
22:48
Женщина собственноручно сожгла БТР в Харьковской области
22:48
В Беларуси вызывают из запаса отслуживших. Рассылают повестки, - Арахамия
22:29
МВД
МВД просит выключить в телефонах геолокацию
21:47
Алексей Арестович
ВСУ взяли в плен 300 российских срочников, - Арестович
21:42
Украинцы ликвидировали кадыровского полковника Магомеда Тушаева и половину его полка, - чеченская оппозиция
21:08
Воздухофлотский проспект вечером
В районе Воздухофлотского проспекта в Киеве стреляют с обеих сторон. Есть видео
20:38
Обновлено
Олаф Шольц
Германия разрешила экспорт своего вооружения: Украина получит 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 Stinger
20:16
сепар
В Украину заехали "спящие группы" диверсантов, арендовавших жилье
19:59
Азербайджан и Турция предложили организовать переговоры Украины с РФ, - Зеленский
19:57
ООС ВСУ
В Киеве объявили воздушную тревогу
19:49
Зеленский: Алиев пообещал дать Украине горючее для карет скорой помощи и ГСЧС
19:26
В Украине сигналами тревоги могут быть церковный звон
19:12
В Бердянске российская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта, - горсовет
19:00
На Харьковщине оккупанты расстреляли рейсовый автобус, пять человек погибли
18:15
В акватории Черного моря ВСУ сбили российский истребитель Су-30
18:10
СБУ разоблачила 7 тыс. ботов, которые в соцсетях распространяли фейки о боевых действиях в Украине
17:52
Нацгвардия захватила в плен начальника штаба одной из российских воинских частей
17:46
ВСУ объяснили, что делать при встрече с российскими военными и как их остановить
17:46
хакер
Хакеры взломали ряд российских госсайтов
17:36
ВСУ уничтожили два российских танка под Черниговом, еще несколько захватили
17:20
США рассматривают возможность санкций против центрального банка РФ, - Bloomberg
17:19
Притула обратился к украинцам: кто может доехать до Киева, покупайте все военное, что есть в вашем городе, и везите на столицу, деньги возвращаем сразу
17:19
Россияне пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала, - Подоляк
17:02
Генштаб ВСУ показал отметки оккупантов для ориентации и призвал их уничтожать
16:56
В Волновахе, Донецкой области, из-за российских "градов" погибли 15 гражданских, - глава Донецкой ОГА
16:55
$50 - за ликвидированного, $100 - за пленного: нардеп от "СН" заявил об открытии "охоты" на россиян в Ривненской области
16:44
Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный живы, - ГПСУ
16:39
Анджей Дуда
Дуда призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС и доступ к средствам Евросоюза на восстановление
16:27
Обновлено
Комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 26 февраля до утра 28 февраля
16:23
"Вам нужно действовать немедленно": Владимир Кличко обратился ко всему миру
16:20
Обновлено
SWIFT
Венгрия поддерживает все санкции ЕС против России, в том числе отключение от платежной системы SWIFT, - премьер-министр Орбан
16:08
Россия совершила авиаудар по поселку близ Мариуполя, трое погибших, - горсовет
16:03
Корабль РФ уничтожил свой военный самолет "дружественным огнем" в акватории Черного моря, - ВМС Украины
15:58
"У врага очень плохая связь, они не ориентируются на местности": Укравтодор объявил о демонтаже дорожных знаков в Украине
15:57
Россия понесла потери в более 3 тыс. убитых и 200 пленных, оккупанты сдаются сами, - Резников
15:52
Дмитрий Кулеба
Совместное решение об отключении России от SWIFT принято, - Кулеба
15:49
рф военный корабль
Турция закрыла проход в Черное море для военных кораблей РФ, - Зеленский
15:37
посольство США
США выделят Украине $350 млн на военную помощь, - Блинкен
15:35
Михаил Федоров
"Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину!": Федоров обратился к Илону Маску с просьбой предоставить доступ к Starlink и спутниковому интернету
15:34
В пожаре из-за попадания снаряда в дом на Киевщине погиб человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV