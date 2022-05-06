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Главная война с Россией Если Путин не уничтожит свой народ, то народ уничтожит Путина, – военный эксперт Козий о вероятности всеобщей мобилизации в России
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Если Путин не уничтожит свой народ, то народ уничтожит Путина, – военный эксперт Козий о вероятности всеобщей мобилизации в России

6 мая, 2022 пятница
13:53
война с Россией

Владимир Путин не допускает возможности того, что Россия проиграет войну. Поэтому будет идти до последнего и не откажется от всеобщей мобилизации, если будет возможность ее провести

Об этом в комментарии Еспресо заявил военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Он считает, что взрывы, которые сейчас раздаются в приграничных областях РФ, преследуют цель навязывания российскому обществу мнения, что мобилизация – это необходимость.

"Я считаю, что скрытая всеобщая мобилизация есть, но она проходит очень тяжело. Даже действующие военнослужащие вооруженных сил РФ отказываются. Поэтому как пушечное мясо решено привлекать людей 18-65 лет, проживающих в ОРДЛО и оккупированном Крыму. У них просто нет людей. Россияне не хотят воевать, потому что видят, что они из Украины могут вернуться не своими ногами. Они это понимают, поэтому отказываются. Начинаются бунты (пока небольшие по размерам), межэтнические конфликты между кадыровцами и другими национальностями. Все эти процессы будут набирать обороты", – говорит Игорь Козий.

Эксперт считает, что в поисках нового пушечного мяса Россия будет идти двумя путями. С одной стороны, продолжит дегуманизировать Украину, чтобы создать какую-то идею, которая будет мобилизовать россиян идти воевать. С другой же речь пойдет об общественном осуждении и жестком наказании для тех, кто отказывается идти на службу:

"Состоится ли, не состоится ли полная мобилизация, зависит от внутренних процессов в России. Понятно, что их президент остановиться не может – потому и появилось заявление Лаврова по поводу ядерного оружия. Путин будет идти до конца, потому что он четко понимает, что если он не уничтожит собственный народ, то народ уничтожит Путина. Выбор у него небольшой. Поэтому он и делает это – чтобы его не смели".

Козий убежден, что Путин не допускает возможности проиграть войну. А человеческого ресурса у него хватает. В качестве примера эксперт упоминает Вторую мировую войну, когда хватило мобилизовать 10% населения.

"То есть получается, что ВСУ уничтожили только 25 тысяч из потенциальных 14 миллионов человек (14 млн - это 10% от 140 миллионов, то есть примерного количества населения России. Почти 25 тысяч составляют потери личного  состава россиян в войне с Украиной по состоянию на 6 мая, - ред.).  Теперь только стоит вопрос: а как затащить те 14 миллионов, поставить их к оружию при разваливающейся экономике? Что им дадут? Пулеметы Дехтярева, ППШ, винтовки Мосина? Танки? Делать ли эти танки - зависит от санкций, от экономики РФ. 12,5 тыс. корпусов на территории России, 10% из них более или менее в боевой готовности, остальные – металлолом. Способны ли они его обновить? Есть сомнения. Если бы были способны – не было бы проблем в первые недели войны" , – отметил военный эксперт.

  • Напомним, Минобороны не исключило объявление всеобщей мобилизации в России.
  • В кремле заявили , что не планируют объявлять войну Украине и всеобщую мобилизацию 9 мая.
  • Мобилизация в Украине может быть продолжена, а на 2 мая она выполнена на 100%.

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