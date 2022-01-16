Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало, - Кулеба

Об этом Кулеба заявил в интервью Bild.

По его словам, в течение десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и подрывала безопасность почти всех соседних стран.

"Парадокс в том, что именно действия России мотивируют соседние с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО. В течение десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и в той или иной форме подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО будет принимать исключительно сама Украина и 30 государств - членов Альянса.

"Украина свой выбор давно сделала. Мы стремимся вступить в НАТО. Это записано в Конституции и стратегии внешнеполитической деятельности. Большинство украинцев поддерживают этот курс и поддержка продолжает расти. НАТО - это оборонный альянс, и он не тянет ни одну страну в свой состав принудительно", - отметил Кулеба.