Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия своими действиями собственноручно побуждает соседние страны вступить в НАТО
Об этом Кулеба заявил в интервью Bild.
По его словам, в течение десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и подрывала безопасность почти всех соседних стран.
"Парадокс в том, что именно действия России мотивируют соседние с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО. В течение десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и в той или иной форме подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО будет принимать исключительно сама Украина и 30 государств - членов Альянса.
"Украина свой выбор давно сделала. Мы стремимся вступить в НАТО. Это записано в Конституции и стратегии внешнеполитической деятельности. Большинство украинцев поддерживают этот курс и поддержка продолжает расти. НАТО - это оборонный альянс, и он не тянет ни одну страну в свой состав принудительно", - отметил Кулеба.
- Напомним, 16 января Дмитрий Кулеба призвал союзников назвать России неприемлемую цену дальнейшей агрессии против Украины.
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