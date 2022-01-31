Если Путин и Зеленский встретятся в Пекине, РФ может навязать ряд предложений в своих интересах, - Чалый

Об этом он заявил в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.



Это не те ошибки или неуместности в высказываниях, которые иногда используют россияне.

Это сознательная и официально выбранная линия – умалять факты угрозы. Это повторял не только президент Украины – это фактически с его подачи повторяли и его подчиненные, возглавляющие очень важные направления обороны и безопасности страны. На мой взгляд, это огромная ошибка выбрать такой способ ведения внешнеполитической деятельности", - сказал экспосол.



По мнению Чалого, позиция Украины на международной арене выглядит абсолютно непокорной.



"МИД и постпред в ООН Кислица должны были оправдываться, ища хитрые формулы для того, чтобы не испортить впечатление, что Украина поддерживает позицию западных партнеров. Очевидно, что многие страны говорят более решительно с точки зрения интересов Украины, чем наше руководство. Я считаю, это ошибочной линией. Возможно, есть какие-то знания в Офисе президента о возможном "заглянуть в глаза Путину" или достичь какого-либо решения. Если мы увидим, что президент Украины поедет на встречу с Путиным в Пекин, что может произойти в ближайшие дни. Это будет опасная ситуация, где может навязать ему российская сторона очередной кусок предложений - "красных линий". Я считаю, что это более чем ошибки в высказываниях, это ложная линия", - подытожил дипломат.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя процитировал президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН. Он заявил о том, что Запад якобы нагнетает истерику вокруг угрозы российского вторжения.