Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы преувеличиваем встречу Путина с Эрдоганом. Для Путина Эрдоган единственный лидер условно западного мира, который еще готов с ним говорить и извлекает все преференции, которые только можно извлечь из этого контакта. Если Путин думает, что переиграет Эрдогана – он глубоко ошибается", - заметил Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ также добавил, что Эрдоган играет свою игру.

"Украина не в системе координат Турции, мы нужны Эрдогану, пока мы ему полезны. Коллективный Запад должен тщательно следить за тем, что делает Эрдоган. Эрдоган не пойдет в противовес Западу. Эрдоган будет последним городком для переговоров с Путиным. Эрдоган зарабатывает на всем: на туристах, транзите. С Украиной договорился о скидке в 25% на зерно, с Россией договорился о скидке на газ", - подчеркнул Ягун.

5 августа на переговорах Путин и Эрдоган договорились о переходе Турции на частичную оплату российского газа в рублях.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что война РФ против Украины будет урегулирована за столом переговоров

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