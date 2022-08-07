Если Путин думает, что переиграет Эрдогана – он ошибается, – генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что у турецкой политики и дипломатии тысячелетние корни и Путин точно не сможет переиграть Эрдогана
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы преувеличиваем встречу Путина с Эрдоганом. Для Путина Эрдоган единственный лидер условно западного мира, который еще готов с ним говорить и извлекает все преференции, которые только можно извлечь из этого контакта. Если Путин думает, что переиграет Эрдогана – он глубоко ошибается", - заметил Ягун.
Генерал-майор запаса СБУ также добавил, что Эрдоган играет свою игру.
"Украина не в системе координат Турции, мы нужны Эрдогану, пока мы ему полезны. Коллективный Запад должен тщательно следить за тем, что делает Эрдоган. Эрдоган не пойдет в противовес Западу. Эрдоган будет последним городком для переговоров с Путиным. Эрдоган зарабатывает на всем: на туристах, транзите. С Украиной договорился о скидке в 25% на зерно, с Россией договорился о скидке на газ", - подчеркнул Ягун.
- 5 августа на переговорах Путин и Эрдоган договорились о переходе Турции на частичную оплату российского газа в рублях.
- Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что война РФ против Украины будет урегулирована за столом переговоров
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