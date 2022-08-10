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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Если Путин добьется успеха в Украине, они придут к нашей двери, - президент Литвы

Если Путин добьется успеха в Украине, они придут к нашей двери, - президент Литвы

10 августа, 2022 среда
20:31
война с Россией Гитанас Науседа

Гитанас Науседа считает, что президент РФ просчитался со сценарием войны в Украине

Об этом президент Литвы заявил в интервью Голосу Америки.

"Путин ожидал, что они возьмут Киев за несколько дней и что у этой войны не будет больших политических и экономических последствий для России. Но мы видим, что это совсем не так", – сказал Науседа.

Но дошло до ситуации, когда, по словам литовского лидера, "конфликт не разрешить, сидя за столом переговоров".

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"Конфликт будет решен на поле боя...Я не вижу других альтернатив и мы должны направить все усилия, чтобы добиться победы Украины в этой войне. Все остальные сценарии могут быть очень темными для Украины, Литвы и всего демократического мира", - считает Науседа .

"Очень важно отметить, что аппетиту Владимира Путина нет предела. Если он добьется успеха в Украине, они придут к нашей двери. Я не знаю, кто будет их следующей целью — страны Балтии, возможно, Польша, возможно Румыния, но это не самый важный вопрос. Самый главный вызов — в формате НАТО и Евросоюза делать то, что бы остановило Путина", - добавил он.

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  • Согласно вечернему сообщению Генштаба ВСУ за 10 июля, на Харьковском направлении россияне пытаются улучшить логистическое обеспечение.

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