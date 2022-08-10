Если Путин добьется успеха в Украине, они придут к нашей двери, - президент Литвы

Об этом президент Литвы заявил в интервью Голосу Америки.

"Путин ожидал, что они возьмут Киев за несколько дней и что у этой войны не будет больших политических и экономических последствий для России. Но мы видим, что это совсем не так", – сказал Науседа.

Но дошло до ситуации, когда, по словам литовского лидера, "конфликт не разрешить, сидя за столом переговоров".

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"Конфликт будет решен на поле боя...Я не вижу других альтернатив и мы должны направить все усилия, чтобы добиться победы Украины в этой войне. Все остальные сценарии могут быть очень темными для Украины, Литвы и всего демократического мира", - считает Науседа .

"Очень важно отметить, что аппетиту Владимира Путина нет предела. Если он добьется успеха в Украине, они придут к нашей двери. Я не знаю, кто будет их следующей целью — страны Балтии, возможно, Польша, возможно Румыния, но это не самый важный вопрос. Самый главный вызов — в формате НАТО и Евросоюза делать то, что бы остановило Путина", - добавил он.

10 июля стало известно, что Чехия отправит 1200 военнослужащих на восточную границу НАТО.

Согласно вечернему сообщению Генштаба ВСУ за 10 июля, на Харьковском направлении россияне пытаются улучшить логистическое обеспечение.