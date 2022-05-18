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Главная война с Россией Если Путин действительно принимает решения на батальонно-тактическом уровне, победа Украины уже близка, - Огрызко
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Если Путин действительно принимает решения на батальонно-тактическом уровне, победа Украины уже близка, - Огрызко

18 мая, 2022 среда
12:23
война с Россией

Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимир Огрызко считает, что победа Украины уже близка, если президент страны-агрессора России Владимир Путин действительно принимает решения на батальонно-тактическом уровне

Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Если правда то, что пишут, что Путин занимается руководством "операции" на батальонно-тактическом уровне, это значит, что победа Украины уже вот-вот, где-то недалеко. Когда верховный главнокомандующий занимается тем, куда передвигается батальонно-тактическая группа, это значит, что управления в российской армии нет. Если это правда, то это означает деградацию Российской Федерации на самом высоком уровне", - отметил Огрызко.

Экс-министр добавил, что нам повезло, что решения в российской армии принимаются так долго.

"В случае, когда Путин лично принимает решения на уровне БТГ, это значит, что все подчиненные не сделают шагу ни влево ни вправо, пока не получат команду. А эта команда идет так долго, что пока поступает к исполнителям, их уже нет на этом свете. Так что, все идет очень хорошо. Давайте не будем искать здравый смысл в том, что происходит, и поблагодарим судьбу, что мы имеем дело с такими, простите на слове, дебилами", - заметил Владимир Огрызко.

  • The Times сообщает, что военные неудачи РФ в Украине могут быть связаны с тем, что российский диктатор Владимир Путин лично выполняет функции, присущие уровню полковника, и руководит действиями военных на более низком уровне.

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