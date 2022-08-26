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Если произойдет авария. Министр здравоохранения рассказал о готовности к ядерной катастрофе

26 августа, 2022 пятница
20:09
Здоровье Виктор Ляшко

На областных складах есть большое количество препарата для того, чтобы вовремя его доставить, если произойдет авария, в зависимости от того, куда распространится радиоактивная пыль

Об этом заявил глава министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал негативного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно. Все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом", - сказал Ляшко. - На областных складах есть большое количество препарата для того, чтобы вовремя его доставить туда, куда потребуется, если произойдет авария, в зависимости от того, куда распространится радиоактивная пыль. Мы к этому готовы, об этом переживать не нужно, скупать йодосодержащие препараты также не нужно".

Руководитель ведомства подчеркнул, что йодсодержащий препарат приобретен именно в той дозировке, в которой рекомендуют ученые. По словам Виктора Ляшко, на первом этапе для защиты будет достаточно одной таблетки.

"Это все есть, сделано. Но пока, если оно не раздается людям, то исключительно по той причине, что нет необходимости употреблять этот препарат, или чтобы люди с перепугу не выпили его в профилактических целях. Потому что лекарства – это не конфеты, их надо принимать тогда, когда нужно и когда назначает врач", – сказал министр.

  • 26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.
  • 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита.
  • 25 августа в вечернем видеообращении президент Зеленский заявил, что если бы не включились генераторы на ЗАЭС, мы уже были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии.

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Новости
война с Россией
Виктор Ляшко
Запорожская АЕС
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