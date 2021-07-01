Если проиграем, то все это не будет иметь смысла, - тренер сборной Англии отреагировал на то, что сыграет против Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Саутгейт рассказал, что его команда бросила все силы на подготовку к матчу с Украиной в четвертьфинале Евро-2020
Об этом сообщает BBC .
Саутгейт признался, что его команда сильно радовалась после победы над Германией (2: 0), но он остановил веселье сборной и начал подготовку к матчу с Украиной.
"После Германии игроки пели и радовались в раздевалке, а мне как всегда пришлось выступить тем, кто портит им все праздник. Если в субботу проигрываем Украине, то все это не будет иметь смысла. Я рад, что у футболистов есть повод для радости, но дело не сделано. Сборная лишь однажды в своей истории была в полуфинале Евро, так что нужно работать ", - сказал Саутгейт.
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Сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко 3 июня в Риме поспорит с Англией.
Матч состоится на стадионе "Стадио Олимпико".
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александра Зинченко.
- 30 июня стало известно, что травмирован Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ждет поддержки итальянских фанов в матче против Англии на Евро-2020.
- Вечером 30 июня сборная Украины по футболу прибыла в Рим , где проведет свой матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии.
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