Если проиграем, то все это не будет иметь смысла, - тренер сборной Англии отреагировал на то, что сыграет против Украины на Евро-2020

Об этом сообщает BBC .



Саутгейт признался, что его команда сильно радовалась после победы над Германией (2: 0), но он остановил веселье сборной и начал подготовку к матчу с Украиной.



"После Германии игроки пели и радовались в раздевалке, а мне как всегда пришлось выступить тем, кто портит им все праздник. Если в субботу проигрываем Украине, то все это не будет иметь смысла. Я рад, что у футболистов есть повод для радости, но дело не сделано. Сборная лишь однажды в своей истории была в полуфинале Евро, так что нужно работать ", - сказал Саутгейт.

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Сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко 3 июня в Риме поспорит с Англией.

Матч состоится на стадионе "Стадио Олимпико".