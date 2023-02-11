Об этом сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на ежегодной внешнеполитической конференции Фонда Генриха Белля в Берлине, передает Укринформ.

"Продиктованное прекращение огня в нынешних условиях, когда часть Украины оккупирована и продолжают лететь ракеты и бомбы, не для мира в Украине, а для покорения Украинского государства. Потому что отсутствие войны не означает автоматически мир в свободе. Продиктованный мир противоположен справедливому миру. Потому что такая концепция мира, продиктованного мира, признает право сильнейшего и тем самым нарушает международное право", - подчеркнула она.

Кроме того, министр также отметила важность продолжения поддержки, ведь "мы также несем ответственность за то, чего не делаем".

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"Если приходится выбирать между верным и неверным, между агрессором и жертвами – то мы на стороне закона и на стороне народа. Потому что мы не принимаем ничего в Европе или где угодно еще в мире, где границы передвигаются силой и где невыразимые страдания наносятся миллионам людей. Мы не соглашаемся с тем, что Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, согласно которой право сильнейшего имеет большее значение, чем международное право", - сказала дипломат.

Также глава германской дипслужбы напомнила о необходимости на фоне нарушения одной из крупнейших стран мира международного права больше инвестировать в интегрированную безопасность.

Дипломат акцентировала во время выступления на вопросе доверия к Германии как надежному партнеру.

"Доверие наших партнеров к нашей стране является одной, возможно, даже важнейшей валютой внешней политики Германии… Для нас в Федеративной Республике доверие является ключевой валютой", - заявила Бербок.