"Если причиной является РФ, не говорите, что это из-за нехватки реформ": Кулеба заявил, что Украина заслужила "следующего шага в евроатлантической интеграции"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО должно честно ответить на вопрос о сроках получения ПДЧ страной и вступления в Альянс
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе.
По словам Кулебы, Украина хочет услышать честный ответ от НАТО.
"Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за нехватки реформ", - сказал он.
Кулеба добавил, что Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности и готова продолжить.
"Мы продолжим, не только из-за НАТО, но и в наших личных интересах. Но мы хотим честного ответа взамен - ответа на вопрос: когда?. Мы понимаем, что членство в НАТО - это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в евроатлантической интеграции ", - подчеркнул Кулеба.
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готово предоставить четкий график вступления Украины в Альянс.
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