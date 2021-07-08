"Если причиной является РФ, не говорите, что это из-за нехватки реформ": Кулеба заявил, что Украина заслужила "следующего шага в евроатлантической интеграции"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе.

По словам Кулебы, Украина хочет услышать честный ответ от НАТО.

"Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за нехватки реформ", - сказал он.

Кулеба добавил, что Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности и готова продолжить.

"Мы продолжим, не только из-за НАТО, но и в наших личных интересах. Но мы хотим честного ответа взамен - ответа на вопрос: когда?. Мы понимаем, что членство в НАТО - это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в евроатлантической интеграции ", - подчеркнул Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готово предоставить четкий график вступления Украины в Альянс.

Первый заместитель главы МИДа Эмине Джапарова заявила, что 13 членов НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в НАТО.

Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и членства недостаточно достижения определенных критериев .