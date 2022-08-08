Если премьером Израиля снова станет Нетаньяху – это беда, он себя позиционирует как друг Путина, – местный журналист

Об этом в эфире Еспресо сказал израильский журналист Сергей Ауслендер.

"Если на выборах победит бывший премьер Нетаньяху и он станет следующим премьер-министром, то это беда, поскольку он себя позиционирует как друг Путина. Он 10 лет выстраивал отношения с Москвой, а заменившие его в кресле премьера Беннет, а затем Лапид, все это дело разрушили", - отметил он.

Журналист считает, что если Нетаньяху станет премьером, то начнутся проблемы.

"Все зависит от того, кто будет следующим премьером. Например, действующий премьер Лапид - один из тех, кто высказывался очень резко по поводу российского вторжения в Украину и выражал свою поддержку Киеву очень однозначно", - подытожил журналист.