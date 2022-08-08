Если премьером Израиля снова станет Нетаньяху – это беда, он себя позиционирует как друг Путина, – местный журналист
Экс-премьер Израиля Беньямин Нетаньяху позиционирует себя как друг президента РФ Владимира Путина, если он снова возглавит правительство, в отношениях с Украиной будет тяжело
Об этом в эфире Еспресо сказал израильский журналист Сергей Ауслендер.
"Если на выборах победит бывший премьер Нетаньяху и он станет следующим премьер-министром, то это беда, поскольку он себя позиционирует как друг Путина. Он 10 лет выстраивал отношения с Москвой, а заменившие его в кресле премьера Беннет, а затем Лапид, все это дело разрушили", - отметил он.
Журналист считает, что если Нетаньяху станет премьером, то начнутся проблемы.
"Все зависит от того, кто будет следующим премьером. Например, действующий премьер Лапид - один из тех, кто высказывался очень резко по поводу российского вторжения в Украину и выражал свою поддержку Киеву очень однозначно", - подытожил журналист.
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