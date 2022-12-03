Если прекратится водоснабжение, столичные бюветы будут работать от генераторов, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае прекращения водоснабжения в столице воду можно будет получить в бюветных комплексах, которые будут работать от генераторов
Об этом он написал в телеграме.
"В случае перебоев с водоснабжением в столице будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам", - говорится в сообщении.
Кличко отметил, что столица уже приобрела необходимые генераторы. При перебоях с водоснабжением к ним смогут подключиться 105 бюветов коммунального предприятия "Киевводфонд" и 6 бюветов Киевводоканала на левом берегу.
Питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять при необходимости в пункты обогрева. Для этого город вместе с коммунальными службами уже отработал схему транспортировки цистерн с водой.
"Также, напомню, в случае полного отсутствия энергоснабжения будут работать те торговые сети и магазины, которые питаются от автономных источников, то есть генераторов. В них можно будет приобрести питьевую воду", - напомнил Кличко.
Списки адресов с бюветами, которые будут работать при отсутствии водоснабжения, можно просмотреть по ссылке.
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