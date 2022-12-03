Если прекратится водоснабжение, столичные бюветы будут работать от генераторов, - Кличко

Об этом он написал в телеграме.

"В случае перебоев с водоснабжением в столице будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам", - говорится в сообщении.

Кличко отметил, что столица уже приобрела необходимые генераторы. При перебоях с водоснабжением к ним смогут подключиться 105 бюветов коммунального предприятия "Киевводфонд" и 6 бюветов Киевводоканала на левом берегу.

Питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять при необходимости в пункты обогрева. Для этого город вместе с коммунальными службами уже отработал схему транспортировки цистерн с водой.

"Также, напомню, в случае полного отсутствия энергоснабжения будут работать те торговые сети и магазины, которые питаются от автономных источников, то есть генераторов. В них можно будет приобрести питьевую воду", - напомнил Кличко.

Списки адресов с бюветами, которые будут работать при отсутствии водоснабжения, можно просмотреть по ссылке.

30 ноября стало известно, что на 19-ти станциях киевского метрополитена можно зарядить телефоны и другие гаджеты через USB-зарядки.