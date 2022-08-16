Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог Максим Розумный.

"С одной стороны, Крым – это очень важно для Путина. Он на присоединении Крыма построил свою новую легитимность. После президентских выборов 2018 года эта легитимность очень связана с Крымом. Отказываться от этого и жертвовать этим Путин не хочет", – отметил он.

Розумный считает, что все это имеет лишь инструментальное и временное значение.

"Если потребуется для сохранения власти, то российское телевидение расскажет, что "не очень-то и хотелось" иметь Крым, есть высшие интересы. Когда меня спрашивают, не будет ли Путин заложником патриотических настроений имперского реваншизма российского общества, я отвечаю, что это вещи четко и, безусловно, руководствуются. Дирегент находится в Кремле", - добавил политолог.

Он сказал, что изменить точку зрения и мнение на противоположное будет не очень тяжело.

"Тем более что есть сейчас одно молчаливое большинство - оно критически и скептически относится к нападению на Украину и даже к истории с Крымом. В противном случае, будет другое молчаливое большинство на патриотических позициях, но будет терпеть и считать, что надо как вождь сказал .Не говоря уже о перспективе смены режима, когда кто-то другой в противовес Путину будет обязан все вернуть на 180 градусов", - подытожил Розумный.