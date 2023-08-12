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Если потенциала Европы не хватит, обучать пилотов F-16 можно будет и в США, - Кирби

12 августа, 2023 суббота
13:22
Война с Россией

Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе"

Об этом во время аудио брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Голос Америки.

"Наши европейские союзники, как я уже сказал, возглавляют эти усилия. Но если потенциал для обучения в Европе будет достигнут, мы, безусловно, открыты к тренировкам украинских пилотов здесь, в Соединенных Штатах", - сказал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме четко дал понять, что Вашингтон поддерживает предоставление F-16 украинским Военно-воздушным силам. Кирби назвал причиной этому "состав более широких усилий, чтобы убедиться, что США продолжают улучшать украинскую самооборону и военный потенциал в долгосрочной перспективе".

В то же время он подчеркнул, что получение таких современных самолетов, как F-16, занимает некоторое время.

"Это не только функция передачи фактических планеров, но обучение, соответствующая подготовка пилотов, а также организация всех усилий по техническому обслуживанию, логистике и поддержке, которые необходимы для того, чтобы иметь современные самолеты, такие как F-16, в вашем флоте. Все это занимает определенное время. Так что это будет долгосрочной работой", - подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что процесс получения Украиной F-16 будет многоэтапным процессом и США стремятся помочь союзникам "продвигать этот процесс настолько быстро, насколько это возможно".

"Мы работаем с нашими европейскими партнерами, вы упомянули Данию и Нидерланды, чтобы разработать учебную программу, которую украинские пилоты смогут начать. Эта работа еще продолжается. Мы продолжаем поддерживать связь с нашими европейскими партнерами по разработке учебного плана. И есть англоязычный компонент, который мы не можем игнорировать, потому что все технические пособия – англоязычные, а также все элементы управления внутри самолета – англоязычные, поэтому пилоту нужно иметь по крайней мере определенные базовые знания языка, чтобы иметь возможность просто попасть туда и летать" – констатировал координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.

Мир
Украина
Европа
США
F-16
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