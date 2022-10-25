"Если подвергнусь путинскому шантажу в сфере энергетики, проблема не решится", – итальянский премьер Мелони

Об этом Мелони заявила перед парламентом 25 октября в своей первой речи, передает Reuters.

"Если мы поддадимся путинскому шантажу в сфере энергетики, проблема не решится, а усугубится, открыв путь к новым требованиям и шантажу", - сказала премьер-министр.

Кроме того, она отметила, что правительство Италии предложит финансовую поддержку семьям и компаниям, пострадавшим от энергетического кризиса. Мелони предупредила, что высокая стоимость этой инициативы означает, что ее администрации, возможно, придется отложить выполнение некоторых из своих предвыборных обещаний.

"Контекст, в котором правительству придется действовать, очень сложный, возможно самый сложный со времен Второй мировой войны", – сказала Мелони. Политик не добавила, что в следующем году экономика может быть повергнута в рецессию.

Напомним, Зеленский обсудил с Джорджей Мелони вступление Украины в НАТО, ужесточение санкций против РФ и пригласил ее в гости

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