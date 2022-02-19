Если подписанты Будапештского меморандума не защитят Украину, отказ от ядерного оружия больше не действителен, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский срочно инициирует проведение консультаций государств-гарантов Будапештского меморандума, на которых Украина должна получить гарантии защиты в случае новой вооруженной агрессии
Если же такие консультации не состоятся или никаких действенных гарантий украинская сторона на них не получит, взятые Украиной обязательства, закрепленные Меморандумом, можно будет считать недействительными. Об этом украинский президент сказал на Мюнхенской конференции безопасности, передает Еспресо.TV со ссылкой на немецкого общественного вещателя DW.
При этом Зеленский напомнил, что с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума и безуспешно.
"Сегодня Украина сделает это в четвертый раз, а я, как президент, впервые. Но и Украина, и я делаем это в последнее. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел (Дмитрию Кулеби – ред.)", – рассказал он.
По словам Владимира Зеленского, в том случае, если консультации в очередной раз не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности нашей страны, то Украина "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению".
Справка
5 декабря 1994 Украина в лице тогдашнего президента Леонида Кучмы подписала отказ от третьего по размерам в мире ядерного арсенала. В ответ Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Россия обещали обеспечить ее безопасность.
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